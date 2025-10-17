Uno Entre Rios | La Provincia | Curriculum

La nueva empresa de colectivos recibió más de 320 currículums en pocos días

Más de 320 personas entregaron su currículum para acceder a uno de los 120 puestos que ofrece la nueva empresa de colectivos en Paraná.

17 de octubre 2025 · 16:49hs
La convocatoria laboral lanzada por la nueva empresa concesionaria del transporte público de pasajeros en la capital entrerriana generó una importante respuesta por parte de la comunidad. Hasta este viernes, más de 320 personas presentaron su currículum vitae con la esperanza de acceder a uno de los 120 puestos de trabajo que ofrece la flamante operadora del servicio urbano.

La recepción de currículums se realiza en la sede que la empresa San José habilitó sobre la Ruta 12, frente a la estación de servicio, en el ingreso a la localidad de San Benito. El lugar, donde antiguamente funcionaba una planta de La Serenísima, ha sido acondicionado como centro operativo del nuevo sistema de transporte y será el punto neurálgico de las operaciones una vez que comience la prestación del servicio.

LEER MÁS: UTA contestó a la empresa San José sobre la continuidad de los trabajadores

La nueva empresa de transporte ya recibió más de 320 postulaciones

La convocatoria está dirigida a cubrir puestos de choferes, personal administrativo, mecánicos y personal de apoyo y mantenimiento. Desde el área de recepción informaron que no se estableció un horario fijo para la entrega de la documentación, aunque la atención se extiende desde las primeras horas de la mañana hasta aproximadamente las 18. No obstante, se registró la presencia de postulantes incluso en horario nocturno: "Anoche llegó gente hasta las 22 a dejar su currículum", relató uno de los trabajadores del lugar.

Desde la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por San José S.A. y Kenia S.A., explicaron que no se ha fijado un límite para la recepción de postulaciones, y que en el proceso de selección se priorizará a quienes acrediten experiencia en conducción profesional o en rubros vinculados al transporte público.

La primera etapa del proceso de selección comenzará en los próximos días, con la elección preliminar de unos 50 trabajadores, quienes serán convocados para iniciar una etapa de capacitación previa al comienzo del servicio.

El área de Recursos Humanos de la UTE será la encargada de evaluar los perfiles y comunicar los resultados a los postulantes. Las expectativas por conseguir empleo en esta nueva etapa del transporte en Paraná crecen día a día, en un contexto de alta demanda laboral y ante la inminente puesta en marcha del renovado sistema urbano.

