Incendios en el Delta: revocan el sobreseimiento de Rufino Baggio y 42 imputados

La Cámara Federal de Paraná revocó el sobreseimiento de Rufino Baggio y otros 42 imputados y ordenó continuar la investigación por incendios en el Delta.

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná ordenó continuar la investigación contra más de 40 imputados por la quema ilegal de pastizales en el Delta del Paraná . Los incendios causaron graves daños ambientales, afectaron la flora, fauna, la salud pública y la seguridad vial, con humo que incluso llegó a la ciudad de Rosario, Santa Fe.

El tribunal hizo lugar al recurso del fiscal Claudio Kishimoto y de la Municipalidad de Rosario, quienes habían apelado el sobreseimiento dictado en abril. En una resolución firmada el jueves pasado, la Cámara Federal revocó el sobreseimiento dispuesto el viernes 4 de abril de este año y ordenó seguir investigando a los imputados en un expediente iniciado en 2020 tras una denuncia de la Municipalidad de Rosario.

Los hechos denunciados corresponden a incendios que ocurrieron en las islas del Alto Delta del Paraná (ubicadas en los departamentos Victoria y Diamante, provincia de Entre Ríos) en diferentes fechas durante 2020. Estos incendios generaron peligro común para bienes y personas, entorpecieron el normal desenvolvimiento del transporte y contaminado la atmósfera mediante residuos peligrosos como el humo.

El fallo fue dictado en acuerdo integrado por los jueces Mateo José Busaniche (presidente), Beatriz Estela Aranguren (vicepresidenta) y la jueza subrogante Mariela Emilce Rojas.

Se trata del sobreseimiento de los siguientes imputados: Enzo Vignale, Esteban Morist, Raúl Morist, Julián Luraschi, José Vincenti, Hebe Casanova, Vicente Casanova, José Risso, María Risso, Andrés Risso, Mateo Beltrán Risso, Agustina Risso, José Gabirondo, Rut Noemí Mass, Adolfo Mass, Mónica Mass, Alejandro Agustoni, Enzo Mariani, Vanesa Cuello, Diego Cuello, Diego Ramajo, Antonio Mastrizzi, Olga Valdez, Héctor Soria, Iván Juárez, Hipólito Maceratesi, José Maceratesi, Mario Dura, Miguel Dura, Laura Becherucci, Rufino Baggio, Alicia Lorenzo, Guillermo Cabruja, Horacio Parera, Gerardo Nothardt, Graciela Omedes, Amelia Barinotto, Marisa Giurgiovich, Mateo Alberto Risso, Mónica Franzoni, Diana Mass y Juan Paladini Concina.

El proceso penal investiga si los propietarios de distintos campos ubicados en el Alto Delta del Paraná participaron o no en los incendios registrados entre febrero y septiembre de 2020, que generaron daños ambientales, entorpecimiento del tránsito terrestre, fluvial y aéreo, y contaminación atmosférica.

A lo largo de estos años, estas personas fueron imputadas por los delitos de incendio doloso o imprudente y contaminación ambiental.

El fallo de la Cámara subraya que, pese a los numerosos informes incorporados (entre ellos los de la Gendarmería Nacional, la Asociación Civil "Cuenca del Río Paraná" y el Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario), aún subsisten elementos de sospecha que impiden descartar la participación de los imputados.