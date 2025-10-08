Está el fixture del Torneo Regional Amateur

Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Regional Amateur

En la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur, Neuquén y Sportivo Urquiza compartirán la Zona 1, mientras que Atlético Paraná estará en la Zona 2.

8 de octubre 2025 · 19:23hs
Sportivo Urquiza y Neuquén se medirán en La Floresta en el inicio del Torneo Regional Amateur. 

Sportivo Urquiza y Neuquén se medirán en La Floresta en el inicio del Torneo Regional Amateur. 

El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer el fixture para el Torneo Regional Amateur 2025-2026, que comenzará el domingo 19 de octubre. La Liga Paranaense de Fútbol (LPF) tendrá tres representantes: Neuquén, Sportivo Urquiza y Atlético Paraná.

En la Región Litoral Sur, el Pingüino y la V Azulada compartirán la Zona 1, junto con Unión de Crespo; mientras que el Gato estará en la Zona 2 junto con Atlético María Grande y Culturál de Aranguren.

También habrá otros equipos entrerrianos en el certamen. En la Zona 3 estarán Juventud Unida de Gualeguaychú, Parque Sur de Concepción del Uruguay, Atlético Villa Elisa y Unión y Fraternidad de Villaguay. En la Zona 4, San Jorge, Achirense, Lanús de Concepción del Uruguay y Libertad de Concordia. En la Zona 5, Barrio Nebel de Concordia, Defensores de Pronunciamiento y 1° de Mayo de Chajarí.

En los otros grupos competirán los equipos santafesinos. En la Zona 6 estarán Independiente de Bigand, Racing de Teodelina, Sarmiento de Maggiolo y Studebaker de Villa Cañás. En la Zona 7, Unión de Sunchales, Libertad de Sunchales, Centro Cultural de Aldao y San Lorenzo de Ambroseti. En la Zona 8, Atlético San Jorge, El Expreso de El Trébol, Ben Hur de Rafaela y San Lorenzo de Esperanza. En la Zona 9, Colón de San Justo, Sanjustino, Central de San Javier y Esperanza de Alumni. Y en la Zona 10, Coronel Aguirre de Villa Gobernador Gálvez, Unión y Sociedad Italiana de Rosario y Puerto San Martín.

La Primera Ronda se disputará entre el 19 de octubre y 30 de noviembre; la Segunda el 7 y 14 de diciembre; la Tercera el 4 y 11 de enero; la Cuarta el 18 y 25 de enero; la Quinta el 1 y 8 de febrero; y la Etapa Final el 15 de febrero.

El fixture de los equipos paranaenses en el Torneo Regional Amateur

Por la Zona 1

Fecha 1 (19/10): Sportivo Urquiza-Neuquén; libre Unión de Crespo.

Fecha 2 (2/11): Unión de Crespo-Sportivo Urquiza; libre Neuquén.

Fecha 3 (9/11): Neuquén-Unión de Crespo; libre Sportivo Urquiza.

Fecha 4 (16/11): Neuquén-Sportivo Urquiza; libre Unión de Crespo.

Fecha 5 (23/11): Sportivo Urquiza-Unión de Crespo; libre Neuquén.

Fecha 6 (30/11): Unión de Crespo-Neuquén; libre Sportivo Urquiza.

Por la Zona 2

Fecha 1 (19/10): Atlético María Grande-Cultural de Aranguren; libre Atlético Paraná.

Fecha 2 (2/11): Atlético Paraná-Atlético María Grande; libre Cultural de Aranguren.

Fecha 3 (9/11): Cultural de Aranguren-Atlético Paraná; libre Atlético María Grande.

Fecha 4 (16/11): Cultural de Aranguren-Atlético María Grande; libre Atlético Paraná.

Fecha 5 (23/11): Atlético María Grande-Atlético Paraná; libre Cultural de Aranguren.

Fecha 6 (30/11): Atlético Paraná-Cultural de Aranguren; libre Atlético María Grande.

