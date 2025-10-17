En Concordia rescataron 12 perros en mal estado de salud

La policía de Concordia intervino en el rescate de dos perros adultos y 10 cachorros que estaban en estado de abandono por sus dueños.

Los animales estaban al abandono en una vivienda ubicada en calle La Paz.

Durante un operativo encarado por funcionarios de la Comisaría Segunda, dependiente de la Jefatura Departamental de Policía Concordia dieron cumplimiento al rescate de dos perros adultos y 10 cachorros, que se encontraban en muy mal estado de salud.

El mandamiento fue emitido por el Juzgado de Garantías local, en un domicilio de la zona oeste de la ciudad. A raíz de una denuncia por maltrato animal, los uniformados se hicieron presente en una vivienda ubicada en calle La Paz. Allí, pudieron constatar lo expresado en la denuncia y procedieron al secuestro de un perro macho mestizo, una perra mestiza y 10 cachorros mestizos; de unos 15 días de vida aproximadamente.

En el procedimiento, además de los agentes, también intervino un médico veterinario e integrantes de la Sociedad Protectora de Animales.

perros rescatados Perros rescatados en Concordia.

El accionar de la denunciante en Concordia

Todo se originó tras la denuncia de una señora que, al encontrarse en casa de familiares, constató la presencia de dos perros en deplorables condiciones en la vivienda lindante.

“La misma habría intentado dialogar con quienes habitan ese domicilio, pero no fue atendida por estos”, detallaron finalmente para explicar por qué terminó en una denuncia y la posterior intervención judicial y policial.