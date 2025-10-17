Un nuevo caso de violencia de género conmocionó al barrio Paraná V de la capital entrerriana. Una mujer logró pedir auxilio tras ser agredida por su pareja, quien además intentó prender fuego a su ropa dentro del domicilio que compartían.
Paraná: detuvieron a un hombre que agredió a su pareja y prendió fuego su ropa
Un hombre fue detenido en Paraná V ras agredir a su pareja y prender fuego su ropa. La víctima fue trasladada al hospital por intoxicación.
El hecho ocurrió este viernes cuando personal policial acudió a un llamado de emergencia alertando sobre una situación de violencia doméstica. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima visiblemente alterada y con signos de intoxicación, quien logró salir del interior de la vivienda para pedir ayuda.
Según informó la Jefatura Departamental Paraná de Policía, la mujer contó que su pareja la había agredido físicamente y luego amenazó con incendiar sus pertenencias, llegando a prender fuego parte de su ropa. Al intentar intervenir, los oficiales fueron agredidos por el hombre, quien reaccionó de forma violenta y empujó a los agentes. Fue reducido de inmediato y detenido en el lugar.
Víctima asistida
La víctima fue trasladada por una ambulancia del servicio de emergencias a un centro médico para recibir atención por una posible intoxicación, producto de haber inhalado humo durante el incidente.
El fiscal de turno fue notificado y ordenó la detención del agresor bajo cargos de violencia de género, mientras se avanza con las actuaciones judiciales correspondientes.