Atlético Paraná ganó y se metió en cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Como local Atlético Paraná derrotó 3 a 1 a Independiente de Santo Tomé (global 4 a 2) y avanzó de fase.

En la próxima instancia Atlético Paraná se enfrentará con el vencedor de Cosmos FC y Oro Verde.

Atlético Paraná es el primer clasificado a los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial. En el partido revancha de los octavos de final, disputado en el estadio Pedro Mutio de barrio San Martín, derrotó 3 a 1 a Independiente de Santo Tomé y redondeó un global de 4 a 2.

Este martes el Decano sacó ventaja rápido, a los 14 minutos del primer tiempo, a través de Tomás Albornoz. Y antes irse a los vestuarios amplió el marcador gracias a Juan Ignacio Mitre, a los 43 minutos.

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En el complemento el Gato liquidó la historia a los 28 minutos, nuevamente de la mano de Tomás Albornoz. El tanto de Nicolás Albornoz, a los 36 minutos, sólo sirvió para darle cifras definitivas al tanteador.

El próximo rival de Atlético Paraná

En los cuartos de final, el equipo Rojiblanco se medirá con el vencedor de Cosmos FC y Oro Verde.