Uno Entre Rios | Ovación | Atlético Paraná

Atlético Paraná ganó y se metió en cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Como local Atlético Paraná derrotó 3 a 1 a Independiente de Santo Tomé (global 4 a 2) y avanzó de fase.

24 de marzo 2026 · 19:14hs
En la próxima instancia Atlético Paraná se enfrentará con el vencedor de Cosmos FC y Oro Verde.

Nicolás Bourlot

En la próxima instancia Atlético Paraná se enfrentará con el vencedor de Cosmos FC y Oro Verde.

Atlético Paraná es el primer clasificado a los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial. En el partido revancha de los octavos de final, disputado en el estadio Pedro Mutio de barrio San Martín, derrotó 3 a 1 a Independiente de Santo Tomé y redondeó un global de 4 a 2.

Este martes el Decano sacó ventaja rápido, a los 14 minutos del primer tiempo, a través de Tomás Albornoz. Y antes irse a los vestuarios amplió el marcador gracias a Juan Ignacio Mitre, a los 43 minutos.

Tras empatar como visitante, Atlético Paraná va por la clasificación a cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial.

Copa Túnel Subfluvial: se disputan las revanchas de los octavos de final

La definición del fútbol en Paraná deberá esperar.

La Súper Final en Paraná deberá esperar: fue suspendida por la lluvia

En el complemento el Gato liquidó la historia a los 28 minutos, nuevamente de la mano de Tomás Albornoz. El tanto de Nicolás Albornoz, a los 36 minutos, sólo sirvió para darle cifras definitivas al tanteador.

El próximo rival de Atlético Paraná

En los cuartos de final, el equipo Rojiblanco se medirá con el vencedor de Cosmos FC y Oro Verde.

Atlético Paraná Copa Túnel Subfluvial Independiente Fútbol
Noticias relacionadas
el primer juego de la superfinal de la lpf finalizo en tablas

El primer juego de la Súperfinal de la LPF finalizó en tablas

Peka Pérez, ex jugador de la Liga Paranaense.

Piden cadena de oración por Darío Pérez, ex futbolista de la Liga Paranaense

Kendry Páez llegó a River proveniente de los Blues.

En Europa cuestionan las negociaciones entre River y Chelsea

La represión de la dictadura en el deporte: 220 desaparecidos, una dramática fuga y muerte en los estadios

La represión de la dictadura en el deporte: 220 desaparecidos, una dramática fuga y muerte en los estadios

Ver comentarios

Lo último

Piden cadena de oración por Darío Pérez, ex futbolista de la Liga Paranaense

Piden cadena de oración por Darío Pérez, ex futbolista de la Liga Paranaense

Agostina Páez, la abogada acusada en Brasil por injuria racial, no va presa y vuelve al país

Agostina Páez, la abogada acusada en Brasil por injuria racial, no va presa y vuelve al país

Paraná: fuerte documento por los 50 años del golpe militar y críticas al presente político

Paraná: fuerte documento por los 50 años del golpe militar y críticas al presente político

Ultimo Momento
Piden cadena de oración por Darío Pérez, ex futbolista de la Liga Paranaense

Piden cadena de oración por Darío Pérez, ex futbolista de la Liga Paranaense

Agostina Páez, la abogada acusada en Brasil por injuria racial, no va presa y vuelve al país

Agostina Páez, la abogada acusada en Brasil por injuria racial, no va presa y vuelve al país

Paraná: fuerte documento por los 50 años del golpe militar y críticas al presente político

Paraná: fuerte documento por los 50 años del golpe militar y críticas al presente político

En Europa cuestionan las negociaciones entre River y Chelsea

En Europa cuestionan las negociaciones entre River y Chelsea

Atlético Paraná ganó y se metió en cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Atlético Paraná ganó y se metió en cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Policiales
Concordia: la Policía de Entre Ríos detuvo a un prófugo buscado por Interpol

Concordia: la Policía de Entre Ríos detuvo a un prófugo buscado por Interpol

Detuvieron a un hombre de Misiones que circulaba por ruta 14

Detuvieron a un hombre de Misiones que circulaba por ruta 14

Entre Ríos: elevan a juicio la causa de la avioneta con 359 kilos de cocaína

Entre Ríos: elevan a juicio la causa de la avioneta con 359 kilos de cocaína

Posible vehículo oficial de un hospital realizó maniobras peligrosas por Ruta 12

Posible vehículo oficial de un hospital realizó maniobras peligrosas por Ruta 12

Detuvieron en Entre Ríos a narco uruguayo que se había fugado de la cárcel

Detuvieron en Entre Ríos a narco uruguayo que se había fugado de la cárcel

Ovación
La represión de la dictadura en el deporte: 220 desaparecidos, una dramática fuga y muerte en los estadios

La represión de la dictadura en el deporte: 220 desaparecidos, una dramática fuga y muerte en los estadios

Atlético Paraná ganó y se metió en cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Atlético Paraná ganó y se metió en cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Piden cadena de oración por Darío Pérez, ex futbolista de la Liga Paranaense

Piden cadena de oración por Darío Pérez, ex futbolista de la Liga Paranaense

En Europa cuestionan las negociaciones entre River y Chelsea

En Europa cuestionan las negociaciones entre River y Chelsea

Con todos a disposición, la Selección Argentina se entrena por primera vez

Con todos a disposición, la Selección Argentina se entrena por primera vez

La provincia
Paraná: fuerte documento por los 50 años del golpe militar y críticas al presente político

Paraná: fuerte documento por los 50 años del golpe militar y críticas al presente político

En Paraná, se replicó la Marcha en el Día de la Memoria

En Paraná, se replicó la Marcha en el Día de la Memoria

Las ventas en supermercados en Entre Ríos se derrumbaron un 5,9% en enero

Las ventas en supermercados en Entre Ríos se derrumbaron un 5,9% en enero

AJER rechazó la reforma jubilatoria y anuncia movilización provincial

AJER rechazó la reforma jubilatoria y anuncia movilización provincial

Joven de Victoria fue elegida Miss Caribe Universo

Joven de Victoria fue elegida Miss Caribe Universo

Dejanos tu comentario