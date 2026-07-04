LPF: Atlético Neuquén celebro su séptima victoria en serie

Derrotó 2 a 1 a Atlético Paraná en el marco de la 12° fecha del Torneo Oficial de la LPF. El Pingüi mandad en soledad en las posiciones.

Atlético Neuquén celebró este sábado su séptima victoria consecutiva al derrotar 2 a 1 a Atlético Paraná en el estadio Pedro Mutio en el marco de la 12ª fecha del Torneo Oficial de Primera División Masculino que organiza la Liga Paranaense de Fútbol (LPF).

El Pingüino sumó tres puntos de enorme valor gracias a los goles de Luciano Díaz y Federico Sangoy, alcanzando las 31 unidades y ampliando la diferencia sobre Sportivo Urquiza, su inmediato escolta. El Decano, por su parte, descontó a través de Francisco Giaccio, pero no logró evitar una nueva derrota.

Las restantes historias de la 12° fecha del Torneo Oficial de la LPF

Sportivo Urquiza también hizo su trabajo al imponerse por 3 a 1 sobre San Benito. Rodrigo Carreras fue la gran figura del encuentro con un doblete, mientras que Facundo Pereyra completó la cuenta para el conjunto de La Floresta. Nicolás Gómez había marcado el transitorio empate para el local.

Otro de los equipos que continúa prendido en la pelea es Don Bosco, que protagonizó una de las goleadas de la fecha al vencer 4 a 0 a Argentino. Isaías Schneider anotó dos tantos, mientras que Williams Pereyra y Lucas Cogno completaron la contundente victoria del Salesiano, que quedó tercero con 26 puntos.

Universitario dejó escapar una buena oportunidad para acercarse aún más a la punta al igualar 2 a 2 frente a Oro Verde. Leonardo Maguna y José Arrellano marcaron para la U, mientras que Arnaldo Zapata y Matías Giménez anotaron para el conjunto visitante en un duelo de candidatos.

Instituto también se mantiene en la conversación tras derrotar con autoridad 3 a 0 a Ciclón del Sur. Maximiliano Martínez, Tomás Schumacher y Agustín Yfrán fueron los autores de los goles del equipo que llegó a las 21 unidades.

Atlético VF logró un contundente triunfo por 3 a 0 sobre Los Toritos con una actuación sobresaliente de Mario Bogado, autor de los tres tantos del encuentro. Además, Camioneros y Palermo repartieron puntos al igualar 1 a 1 con goles de Sergio Giménez y Santa Cruz, respectivamente, mientras que Peñarol y Belgrano también empataron 1 a 1 gracias a las conquistas de Leonel Romero y Luis Flores.

La fecha se había puesto en marcha el viernes con el histórico triunfo de Formación Independiente sobre Patronato por 1 a 0 en el estadio Luis Metz, resultado que le permitió al Rojo sumar tres puntos importantes en la lucha por escapar de los últimos puestos.

Atlético Neuquén, en lo más alto de la tabla

Atlético Neuquén 31

Sportivo Urquiza 27

Don Bosco 26

Universitario 25

Oro Verde 24

Instituto 21

Belgrano 21

Atlético VF 20

San Benito 20

Ciclón del Sur 18

Atlético Paraná 13

Patronato con 13

Peñarol 11

Formación Independiente 10

Camioneros 9

Los Toritos 7

Palermo 5

Argentino 0