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Ismail Elfath, el árbitro estadounidense de Argentina vs. Inglaterra

El juez de 44 años fue designado para el encuentro de semifinales de este miércoles entre Argentina e Inglaterra.

13 de julio 2026 · 20:48hs
Ismail Elfath

Ismail Elfath, estará en Argentina ante Nigeria.

La FIFA designó al estadounidense Ismail Elfath como el árbitro para el cruce de la Selección Argentina ante Inglaterra, de este miércoles desde las 16.00, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por una de las semifinales del Mundial 2026. El juez ya dirigió tres partidos en esta Copa del Mundo y viene de protagonizar algunas polémicas.

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