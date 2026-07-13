El comercio de Paraná modificará sus horarios por la semifinal ante Inglaterra

Argentina enfrentará este miércoles a Inglaterra por la Copa del Mundo 2026 y, una vez más, el partido tendrá impacto en la actividad comercial en Paraná.

La expectativa por una nueva presentación de la Selección Argentina en la Copa del Mundo volvió a trasladarse a las calles de Paraná. El equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará este miércoles, desde las 16, la semifinal frente a Inglaterra, con la ilusión de alcanzar por segunda edición consecutiva la final del máximo certamen del fútbol y defender el título conquistado en Qatar 2022.

Como ocurrió en otras presentaciones del seleccionado durante el Mundial, el encuentro también tendrá consecuencias en la dinámica de la ciudad. El sector comercial resolvió adecuar su funcionamiento para permitir que trabajadores y clientes puedan seguir el trascendental compromiso.

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio informaron que los locales atenderán al público únicamente entre las 8.30 y las 15. De esta manera, una hora antes del inicio del partido la mayoría de los negocios habrá cerrado sus puertas, permitiendo que los empleados puedan regresar a sus hogares o reunirse con familiares y amigos para alentar a la Scaloneta".

La medida replica la adoptada durante el compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final, cuando Argentina enfrentó a Cabo Verde. En aquella oportunidad, el comercio también modificó su horario habitual debido a la enorme expectativa generada por el seleccionado nacional.

Lo que esperan en Paraná

Se espera que el movimiento comercial sea intenso durante la mañana y las primeras horas de la tarde. Tradicionalmente, en los días en que juega Argentina se incrementa la demanda de productos para reuniones familiares y con amigos, como bebidas, carnes, snacks, panificados y otros artículos vinculados a los encuentros para ver el partido.

Al igual que ocurrió en anteriores presentaciones mundialistas, también se prevé una importante disminución de la circulación vehicular y peatonal en la ciudad durante el desarrollo del encuentro. La experiencia de los últimos partidos mostró calles prácticamente vacías mientras la Selección estaba en cancha, con la actividad retomándose una vez finalizado el compromiso.