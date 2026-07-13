Uno Entre Rios | Ovación | Paraná

El comercio de Paraná modificará sus horarios por la semifinal ante Inglaterra

Argentina enfrentará este miércoles a Inglaterra por la Copa del Mundo 2026 y, una vez más, el partido tendrá impacto en la actividad comercial en Paraná.

13 de julio 2026 · 19:19hs
El comercio estará abierto este miércoles con otros horarios en Paraná.

Foto: UNO/Lorena Smail

El comercio estará abierto este miércoles con otros horarios en Paraná.

La expectativa por una nueva presentación de la Selección Argentina en la Copa del Mundo volvió a trasladarse a las calles de Paraná. El equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará este miércoles, desde las 16, la semifinal frente a Inglaterra, con la ilusión de alcanzar por segunda edición consecutiva la final del máximo certamen del fútbol y defender el título conquistado en Qatar 2022.

Como ocurrió en otras presentaciones del seleccionado durante el Mundial, el encuentro también tendrá consecuencias en la dinámica de la ciudad. El sector comercial resolvió adecuar su funcionamiento para permitir que trabajadores y clientes puedan seguir el trascendental compromiso.

Paraná recibió la cuarta fecha del Campeonato Argentino de SUP

Paraná recibió la cuarta fecha del Campeonato Argentino de SUP

the beats llega a parana con un homenaje a the beatles

The Beats llega a Paraná con un homenaje a The Beatles

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio informaron que los locales atenderán al público únicamente entre las 8.30 y las 15. De esta manera, una hora antes del inicio del partido la mayoría de los negocios habrá cerrado sus puertas, permitiendo que los empleados puedan regresar a sus hogares o reunirse con familiares y amigos para alentar a la Scaloneta".

La medida replica la adoptada durante el compromiso correspondiente a los dieciseisavos de final, cuando Argentina enfrentó a Cabo Verde. En aquella oportunidad, el comercio también modificó su horario habitual debido a la enorme expectativa generada por el seleccionado nacional.

Lo que esperan en Paraná

Se espera que el movimiento comercial sea intenso durante la mañana y las primeras horas de la tarde. Tradicionalmente, en los días en que juega Argentina se incrementa la demanda de productos para reuniones familiares y con amigos, como bebidas, carnes, snacks, panificados y otros artículos vinculados a los encuentros para ver el partido.

Al igual que ocurrió en anteriores presentaciones mundialistas, también se prevé una importante disminución de la circulación vehicular y peatonal en la ciudad durante el desarrollo del encuentro. La experiencia de los últimos partidos mostró calles prácticamente vacías mientras la Selección estaba en cancha, con la actividad retomándose una vez finalizado el compromiso.

Paraná Inglaterra Argentina
Noticias relacionadas
artistas entrerrianos brillaron en la gala patria del teatro 3 de febrero

Artistas entrerrianos brillaron en la Gala Patria del Teatro 3 de Febrero

Desarrollarán en Paraná un sistema para geolocalizar casos de violencia de género

Desarrollarán en Paraná un sistema para geolocalizar casos de violencia de género

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira despedida de Mina Bien en un cumple

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira despedida de Mina Bien en un cumple

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

Ver comentarios

Lo último

Messi se despidió de Kansas y Scaloni mantiene el misterio

Messi se despidió de Kansas y Scaloni mantiene el misterio

El comercio de Paraná modificará sus horarios por la semifinal ante Inglaterra

El comercio de Paraná modificará sus horarios por la semifinal ante Inglaterra

Franco Armani se despidió de River con un discurso emotivo

Franco Armani se despidió de River con un discurso emotivo

Ultimo Momento
Messi se despidió de Kansas y Scaloni mantiene el misterio

Messi se despidió de Kansas y Scaloni mantiene el misterio

El comercio de Paraná modificará sus horarios por la semifinal ante Inglaterra

El comercio de Paraná modificará sus horarios por la semifinal ante Inglaterra

Franco Armani se despidió de River con un discurso emotivo

Franco Armani se despidió de River con un discurso emotivo

El emocionante mensaje de los veteranos de Malvinas antes de la semi Argentina-Inglaterra

El emocionante mensaje de los veteranos de Malvinas antes de la semi Argentina-Inglaterra

Paraná recibió la cuarta fecha del Campeonato Argentino de SUP

Paraná recibió la cuarta fecha del Campeonato Argentino de SUP

Policiales
Un hombre falleció tras ser embestido por un camión

Un hombre falleció tras ser embestido por un camión

Un niño jugaba con un encendedor y provocó un incendio en su casa

Un niño jugaba con un encendedor y provocó un incendio en su casa

Tickets fantasma y cámaras apagadas para defraudar a Iafas

Tickets fantasma y cámaras apagadas para defraudar a Iafas

Otorgan salidas transitorias a Felipito Ávalo

Otorgan salidas transitorias a "Felipito" Ávalo

El cura César Schmidt irá a juicio oral por la electrocución de un niño

El cura César Schmidt irá a juicio oral por la electrocución de un niño

Ovación
Franco Armani se despidió de River con un discurso emotivo

Franco Armani se despidió de River con un discurso emotivo

Paraná recibió la cuarta fecha del Campeonato Argentino de SUP

Paraná recibió la cuarta fecha del Campeonato Argentino de SUP

Deportivo Maipú anunció la llegada de Enzo Pérez

Deportivo Maipú anunció la llegada de Enzo Pérez

Viale FBC es el nuevo campeón de Paraná Campaña

Viale FBC es el nuevo campeón de Paraná Campaña

Nicolás Bonelli volvió al podio en el Turismo Carretera tras casi 11 años

Nicolás Bonelli volvió al podio en el Turismo Carretera tras casi 11 años

La provincia
Se oficializó la cúpula de la nueva Agencia de Bienes Inmuebles

Se oficializó la cúpula de la nueva Agencia de Bienes Inmuebles

Se retoma este martes la paritaria estatal 

Se retoma este martes la paritaria estatal 

Semana conflictiva entre la paritaria docente y el rechazo a la Reforma Previsional

Semana conflictiva entre la paritaria docente y el rechazo a la Reforma Previsional

Medio aguinaldo para activos y jubilados, se abonará este martes

Medio aguinaldo para activos y jubilados, se abonará este martes

Las lluvias intensas generan pulsos tóxicos en afluentes del río Paraná

Las lluvias intensas generan "pulsos tóxicos" en afluentes del río Paraná

Dejanos tu comentario