El gobernador de San Luis respaldó la propuesta del Gobierno de eliminar las PASO

Lo expresó Claudio Poggi en una reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli. También se mostró a favor de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, acudió este lunes a Casa Rosada, donde se reunió con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y le manifestó su respaldo a propuestas del Gobierno en cuanto a la agenda parlamentaria.

Según se comunicó formalmente en un comunicado, ambos repasaron “la agenda de trabajo compartida entre la Nación y la provincia” y analizaron los proyectos legislativos impulsados por el PEN.

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Durante el encuentro, Poggi y Santilli coincidieron en “la importancia de que el Congreso apruebe la reforma electoral”, y el gobernador puntano avaló que se eliminen las elecciones primarias, tal como lo quiere el oficialismo, aunque todavía no están los votos para ello.

Reforma del BCRA

También, el mandatario provincial avaló la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, iniciativa en la que trabaja el Presidente junto al equipo económico.

Por otra parte, por pedido del gobernador, conversaron sobre la necesidad del traspaso a la provincia de San Luis de la traza de la ex Ruta Nacional N° 7, en el tramo denominado como Avenida José Santos Ortiz.

Actualmente, la fuerza local de Poggi no cuenta con representación en el Congreso Nacional, donde senadores y diputados provienen de La Libertad Avanza, Unión por la Patria y otros sectores del peronismo ligados al exgobernador Alberto Rodríguez Saá.