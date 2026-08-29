Don Bosco debutó en el Regional Amateur con una victoria

Don Bosco capitalizó la localía al derrotar 1 a 0 a Belgrano. Atlético Paraná y Atlético Neuquén igualaron 1 a 1 en el estadio Mutio.

Los representantes de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) fueron los primeros elencos entrerrianos en salir a escena en la temporada 2026 del Torneo Regional Amateur. Don Bosco sacó ventajas en el Gigante de la Avenida. En barrio San Martín Atlético Paraná y Atlético Neuquén dividieron puntos.

El Salesiano derrotó 1 a 0 a Belgrano en el estadio Carlos Federik en un encuentro correspondiente a la Zona 5 de la Región Litoral Sur. Ángel López, a los 62 minutos, anotó la única conquista.

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En un encuentro donde reinó la paridad Don Bosco conquistó los tres puntos por detalles. Abrió el marcador a través de una acción de balón detenido. López efectivizó la ley del ex al capitalizar un gran centro enviado por Benjamín Retamozo para vencer la resistencia del juvenil arquero de Belgrano, Emiliano Rey Kunzi.

El Mondonguero tuvo posibilidades para igualar el pleito. En la acción más clara el horizontal le negó el festejo a Tobías Zorzoli, cuando Tobías Claro estaba vencido.

Por la misma zona Atlético Paraná y Atlético Neuquén igualaron 1 a 1 en el estadio Pedro Mutio. Los goles de esta historia fueron anotadas en la primera etapa a través de dos futbolistas que se sumaron a sus equipos en condición de incorporaciones.

El Gato abrió el marcador a los 22 minutos por intermedio de Leandro Ilari. El Pingüi empató a los 31´de la mano de Máximo Johnston.

Otros juegos por el Regional Amateur

La actividad de los equipos entrerrianos en el certamen organizado por el Consejo Federal continuará este domingo. En Villa Elisa Recreativo San Jorge recibirá a Comunicaciones de Concordia en un encuentro correspondiente a la Zona 6. El juez de esta historia será Eliseo Ferreyra, de Villaguay. Por el mismo sector Libertad de Concordia enfrentará desde las 16 a Defensores de Pronunciamiento. Este partido será arbitrado por Nicolás Vergara, de Concepción del Uruguay.

Por la Zona 7 Juventud Unida de Gualeguaychú enfrentará desde las 16 a Social Achirense. El encargado de impartir justicia en el sur provincial será Sebastián López, de La Paz.

En Colón Sauce recibirá a Parque Sur de Concepción del Uruguay. El árbitro de este encuentro será Stéfano Espíndola, de Concordia.