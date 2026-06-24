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Patronato y Atlético Paraná abren la gran final de la Copa Túnel Subfluvial 2026

Este miércoles en Paraná se va a disputar la Ida de la Final de la Copa Túnel Subfluvial 2026 entre los dos grandes del fútbol local. Arranca a las 20.30.

24 de junio 2026 · 11:29hs
El Grella de Patronato recibirá la primer final de la Copa Túnel Subfluvial 2026.

Prensa Patronato

El Grella de Patronato recibirá la primer final de la Copa Túnel Subfluvial 2026.

Este miércoles por la noche comenzará a disputarse la serie decisiva de la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial 2026. Patronato y Atlético Paraná se enfrentarán en el estadio Presbítero Bartolomé Grella por el partido de ida de una final que paraliza a la capital entrerriana y promete emociones fuertes entre dos históricos del fútbol regional.

La expectativa crece en Paraná de cara al primer capítulo de una final con enorme carga simbólica y deportiva. Este miércoles desde las 20.30, Patronato y Atlético Paraná se verán las caras en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en el encuentro de ida de la gran final de la Copa Túnel Subfluvial 2026.

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La designación arbitral ya quedó confirmada y será Maximiliano Moya, de la Liga Santafesina, el encargado de impartir justicia en un duelo que tendrá todos los condimentos. La organización apostó por un juez de experiencia para un cruce de alta tensión, en una definición que enfrenta a dos equipos con historia, tradición y una fuerte rivalidad regional.

Patronato llega a esta instancia tras superar con autoridad a Universidad en semifinales. El conjunto rojinegro mostró solidez en todas sus líneas, carácter en los momentos decisivos y la contundencia necesaria para meterse en la definición del certamen. Con el respaldo de su gente y la localía en el Grella, buscará sacar ventaja en el primer duelo para viajar con mayor tranquilidad a la revancha.

Del otro lado estará Atlético Paraná, que consiguió su boleto a la final luego de una serie dramática frente a Unión. Tras una llave sumamente pareja, el Decano logró imponerse en la definición por penales, mostrando personalidad y temple en uno de los momentos de mayor presión del torneo.

La final de la Copa Túnel Subfluvial 2026

La final no solo pone en juego un título, sino también el prestigio de dos instituciones emblemáticas del fútbol entrerriano. Ambos equipos conocen la magnitud de este cruce y saben que cada detalle puede marcar diferencias en una serie que se anticipa muy equilibrada.

La Copa Túnel Subfluvial se consolidó como uno de los torneos más atractivos de la región, fortaleciendo la histórica unión deportiva entre Entre Ríos y Santa Fe. En apenas su segunda edición, el certamen ya logró captar la atención de hinchas, dirigentes y protagonistas, elevando la competitividad y jerarquizando el fútbol local.

Premios para los mejores

Ambos finalistas ya acumulan un premio de 11 millones de pesos por su destacada participación en el certamen, mientras que el campeón sumará 4. millones más y se quedará con el máximo galardón de la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial.

Patronato irá por el bicampeonato y Atlético Paraná buscará escribir una nueva página dorada en su historia en una definición que paralizará a toda la ciudad. La cuenta regresiva ya comenzó. La Copa Túnel Subfluvial tendrá un nuevo campeón y Paraná será escenario de una final para el recuerdo.

Copa Túnel Subfluvial Atlético Paraná final
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