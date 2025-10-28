Aseguran que Franco Colapinto será anunciado antes de Brasil

Durante los diez días de pausa antes del Gran Premio de Brasil se espera el anuncio de la extensión del contrato entre Franco Colapinto y Alpine. Los representantes del patrocinador más importante que apoya a Colapinto estuvieron presentes en el paddock del Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México: el acuerdo se da por hecho y el anuncio es inminente.

Durante el mismo fin de semana del Gran Premio de México, el piloto de 22 años fue consultado sobre si se sentía en un mejor lugar respecto a su futuro de cara a la próxima temporada, según indica Motorsport.

"Sí, creo que solo el tiempo lo dirá. No lo sé, para ser honesto. Yo no soy el que toma las decisiones. No soy el que tiene la mayoría de las conversaciones. Para ser sincero, no quiero entrar demasiado en detalles. Ojalá llegue un punto en el que pueda correr sin tanto estrés y un poco más relajado", dijo.

La complicada realidad de Alpine, que ha dejado a Colapinto y a su compañero Pierre Gasly luchando prácticamente entre ellos por las últimas posiciones en los recientes grandes premios, ha dificultado que quienes no siguen de cerca la situación puedan valorar adecuadamente el trabajo del argentino. Alpine, por supuesto, tiene todos los datos y valora la progresión que tuvo el piloto argentino.

Franco Colapinto busca adaptarse al Alpine

Tras un comienzo difícil con el equipo –desde su debut con Alpine en el Gran Premio de Emilia Romaña en mayo pasado–, en la segunda mitad de la temporada los avances de Colapinto han sido concretos, mostrando un ritmo igual o mejor al de Gasly tanto en clasificación como en carrera. Y si bien tuvo competencia interna con Paul Aron y un Jack Doohan que aún seguía intentando recuperar desde fuera un lugar como titular, finalmente Colapinto convenció al equipo de que merecía la renovación.

"Estoy haciendo mucho trabajo fuera del auto y creo que, hasta ahora en mi carrera, es el año en el que más he hecho", comentó Colapinto en México.

"Por supuesto, también es algo que necesitamos, pero estoy intentando entender mejor qué necesito del auto, en qué dirección vamos, qué compromiso estamos asumiendo con la puesta a punto. Todas esas cosas son una especie de prueba constante: a veces funciona un día y al siguiente no funciona", agregó.

"Es complicado. Este auto es difícil de manejar. Los compromisos que hacemos… Intenté encontrar un auto más fácil de conducir y más consistente en Austin, y terminé con lo contrario, sin ayudar realmente en la dirección que quería. Es complicado cuando no conocés bien el auto y no sabés qué hace cada cosa del setup. Por supuesto, el hecho de no tener experiencia de muchos años conduciendo este auto me afecta, pero creo que sigue siendo un proceso de aprendizaje constante", contó.

"He ido mejorando últimamente, pero los fines de semana de sprint siempre son más difíciles en ese sentido. Tener una sola sesión de práctica libre y no poder probar mucho lo hace más complicado", expresó.

Las diferencias con Williams

Colapinto fue consultado sobre cómo se diferencia su situación actual en la Fórmula 1 respecto a la de hace un año, cuando había muchos rumores sobre sus chances de seguir en 2025, pero al mismo tiempo presión para seguir rindiendo tras un gran comienzo en la F1 cuando comenzó a correr para Williams. En su respuesta, dejó entrever que todo avanza bien de cara al futuro.

"Creo que es bastante diferente. Por un lado, estoy intentando trabajar con el equipo y entender muchas cosas para el próximo año y la próxima temporada. Estoy trabajando muy bien con los ingenieros y los mecánicos, y sé que voy a seguir trabajando con los mismos en el futuro. Al final del día, el año pasado era muy distinto: si me quedaba, igual habría cambiado de equipo", declaró.

"Ahora sé que todo el esfuerzo que hago también sirve para entendernos mejor, y todo el trabajo que realizamos es para funcionar mejor como equipo. Creo que así es más fácil, porque nos estamos preparando para el futuro, y eso siempre es algo positivo", finalizó.