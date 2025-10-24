Colapinto terminó 18° en la segunda práctica del GP de México

Franco Colapinto giró con neumáticos blandos y medios en el Alpine y trabajó en la pista azteca en los últimos ajustes de puesta a punto.

Una serie de vueltas con dos tipos de compuestos de neumáticos completó Franco Colapinto a bordo del Alpine A525 en la segunda práctica del Gran Premio de México que se realiza en el Autódromo Hermanos Rodríguezde la capital azteca siendo la 20ª fecha del campeonato, en donde quedó 18° tras establecer 1m18s721 con los neumáticos blandos.

Tras el comienzo alentador en la tanda inicial, en donde fue noveno y con ello generaba alguna expectativa de mantenerse cerca del Top 10 en la última del viernes, esto no pudo repetirse y tanto el piloto argentino como su compañero Pierre Gasly quedaron relegados en las posiciones, precediendo por 0s473 al francés, quien se ubicó 20°.

Colapinto con neumáticos blandos y medios

Colapinto utilizó en esta sesión primero con neumáticos medios nuevos, con los cuales rodó durante 9 giros en la pista de 4.303 metros y marcando 1m19s649, luego le colocaron un set de gomas blandas con los cuales llevó a cabo la parte final de la tanda y tras establecer el tiempo de 1m18s721 en la mejor de las 20 que las usó.

La última parte de la práctica el equipo Alpine la usó con los tanques con mayor carga de combustible para evaluar la performance de los autos de cara a la carrera del domingo.

Verstappen pisó fuerte

Tras ceder su auto en la práctica para que lo conduzca el británico Arvid Lindblad (que fue sexto), el campeón Max Verstappen tomó su turno y consiguió con el mismo RB21 girar en 1' 17"392/1000 en la pista mexicana y colocarse 153/1000 por delante de la Ferrari de Charles Leclerc, quien había liderado en la primera tanda y demostró que la SF25 cuenta con un potencial en este trazado que se ubica a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar.

Tercero, a 0"174/1000, quedó el italiano Kimi Antonelli con el Mercedes que relegó al McLaren de Lando Norris, que se ubicó a 0s251 cerrando un «póker» de marcas en las mismas posiciones; luego se escalonaron Lewis Hamilton (Ferrari), George Russell (Mercedes), Yuki Tsunoda (Red Bull), Fernando Alonso (Aston Martin), Carlos Sainz (Williams) y Lance Stroll (Aston Martin), en una sesión que tuvo a 16 autos en menos de un segundo.