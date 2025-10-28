Paraná recibe al Turismo Carretera con una grilla de 50 pilotos.

Con 50 pilotos confirmados, el TC disputará la tercera fecha de la Copa de Oro en Paraná, con el auspicio de UNO en su 25º aniversario.

El Turismo Carretera se prepara para vivir un fin de semana a pura velocidad con la realización de la tercera fecha de la Copa de Oro en el autódromo de Paraná, con el auspicio de UNO en el marco de su 25º aniversario. Será una cita especial para la categoría más popular del automovilismo argentino, con una grilla de 50 pilotos confirmados.