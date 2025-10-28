Uno Entre Rios | Ovación | Turismo Carretera

Paraná recibe al Turismo Carretera con una grilla de 50 pilotos

Con 50 pilotos confirmados, el TC disputará la tercera fecha de la Copa de Oro en Paraná, con el auspicio de UNO en su 25º aniversario.

28 de octubre 2025 · 14:20hs
Foto: Gentileza/Juan Iribarren

El Turismo Carretera se prepara para vivir un fin de semana a pura velocidad con la realización de la tercera fecha de la Copa de Oro en el autódromo de Paraná, con el auspicio de UNO en el marco de su 25º aniversario. Será una cita especial para la categoría más popular del automovilismo argentino, con una grilla de 50 pilotos confirmados.

La actividad en pista comenzará el sábado por la mañana, con entrenamientos y clasificaciones. El TC compartirá escenario con el TC Pista y la Fórmula 2, que también formarán parte de la programación del fin de semana en el trazado entrerriano.

El recorrido que harán los autos del Turismo Carretera.

Los 50 inscriptos para Paraná

Julián Santero

Mauricio Lambiris

Mariano Werner

Valentín Aguirre

Santiago Mangoni

Marcos Landa

Jonatan Castellano

Juan José Ebarlín

Agustín Martínez

Otto Fritzler

Christian Ledesma

Elio Craparo

Gastón Mazzacane

Norberto Fontana

Emiliano Spataro

Germán Todino

Jerónimo Teti

Nicolás Bonelli

Matías Canapino

Sebastián Abella

Martín Serrano

Sergio Alaux

Augusto Carinelli

Facundo Chapur

Facundo Ardusso

Agustín Canapino

Juan Martín Trucco

Nicolás Trosset

Lautaro De La Iglesia

Juan Cruz Benvenuti

Luis José Di Palma

Tobías Martínez

Diego Azar

Gastón Ferrante

Diego De Carlo

Kevin Candela

Matías Rossi

Martín Vázquez

Marcelo Agrelo

Jeremías Scialchi

Jeremías Olmedo

Alfonso Domenech

Juan Bautista De Benedictis

Santiago Álvarez

Ignacio Fain

Nicolás Impiombato

Marcos Quijada

Hernán Palazzo

Andrés Jakos

José Manuel Urcera

Con la expectativa habitual y el marco que ofrece el público entrerriano, el Turismo Carretera promete otro fin de semana inolvidable.

Turismo Carretera Copa de Oro UNO
