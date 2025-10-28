El Turismo Carretera se prepara para vivir un fin de semana a pura velocidad con la realización de la tercera fecha de la Copa de Oro en el autódromo de Paraná, con el auspicio de UNO en el marco de su 25º aniversario. Será una cita especial para la categoría más popular del automovilismo argentino, con una grilla de 50 pilotos confirmados.
Paraná recibe al Turismo Carretera con una grilla de 50 pilotos
Con 50 pilotos confirmados, el TC disputará la tercera fecha de la Copa de Oro en Paraná, con el auspicio de UNO en su 25º aniversario.
La actividad en pista comenzará el sábado por la mañana, con entrenamientos y clasificaciones. El TC compartirá escenario con el TC Pista y la Fórmula 2, que también formarán parte de la programación del fin de semana en el trazado entrerriano.
LEER MÁS: El Turismo Carretera hará rugir sus motores en el Parque Urquiza
El rugido del TC llega a Paraná en el 25º aniversario de UNO
Los 50 inscriptos para Paraná
Julián Santero
Mauricio Lambiris
Mariano Werner
Valentín Aguirre
Santiago Mangoni
Marcos Landa
Jonatan Castellano
Juan José Ebarlín
Agustín Martínez
Otto Fritzler
Christian Ledesma
Elio Craparo
Gastón Mazzacane
Norberto Fontana
Emiliano Spataro
Germán Todino
Jerónimo Teti
Nicolás Bonelli
Matías Canapino
Sebastián Abella
Martín Serrano
Sergio Alaux
Augusto Carinelli
Facundo Chapur
Facundo Ardusso
Agustín Canapino
Juan Martín Trucco
Nicolás Trosset
Lautaro De La Iglesia
Juan Cruz Benvenuti
Luis José Di Palma
Tobías Martínez
Diego Azar
Gastón Ferrante
Diego De Carlo
Kevin Candela
Matías Rossi
Martín Vázquez
Marcelo Agrelo
Jeremías Scialchi
Jeremías Olmedo
Alfonso Domenech
Juan Bautista De Benedictis
Santiago Álvarez
Ignacio Fain
Nicolás Impiombato
Marcos Quijada
Hernán Palazzo
Andrés Jakos
José Manuel Urcera
Con la expectativa habitual y el marco que ofrece el público entrerriano, el Turismo Carretera promete otro fin de semana inolvidable.