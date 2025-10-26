Uno Entre Rios | Ovación | Franco Colapinto

Franco Colapinto apenas resistió en México y terminó 16°

Franco Colapinto no pudo más que un 16° lugar en el Gran Premio de México. Llegó detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly. El triunfo fue de Lando Norris.

26 de octubre 2025 · 18:57hs
El argentino tuvo un difícil Gran Premio en Ciudad de México con el Alpine. (Gentileza Juan Iribarren)

Franco Colapinto hizo lo que pudo con el Alpine en el Gran Premio de México al arribar en el 16° lugar. El argentino sobrevivió con un auto que no tuvo consistencia y llegó pegado por detrás de su compañero Pierre Gasly. El triunfo quedó en poder de Lando Norris, que fue avasallante a lo largo de toda la competencia.

Franco Colapinto
Franco Colapinto llegó 16° en México. (Gentileza Juan Iribarren)

Colapinto tuvo un comienzo difícil en la carrera porque fue apretado de mala manera por Lance Stroll y debió pisar el pasto, por lo que realizó un trompo cuando se cayó de la cinta asfáltica.

Colapinto no tuvo su mejor clasificación.

GP de México: Colapinto quedó último en la clasificación

Colapinto giró en México.

Colapinto terminó 18° en la segunda práctica del GP de México

Tras la situación, Colapinto se quejó por la radio de lo que hizo Stroll. “Stroll me tiró al pasto”, lanzó Franco y su ingeniero, Stuart Barlow, le llevó tranquilidad respecto a posibles daños en su A525. "Todo se ve bien de nuestro lado", avisó desde el pitwalk.

La estrategia de Franco Colapinto

Colapinto optó por una estrategia larga de una sola parada y fue el último piloto en ingresar a cambiar los compuestos duro por blando en la vuelta 49. Si bien en los últimos giros de los 70 que completó intentó acortar nuevamente la brecha con el galo, esto no pudo cristalizarse por las señalizaciones de banderas azules ante el ritmo de Oliver Bearman (Haas) y en los metros finales la activación del Auto de Seguridad Virtual por la detención de Carlos Sainz (Williams) en el sector del “Foro Sol”, que restringió la velocidad de todos en pista.

En definitiva, Colapinto llegó en la 16° posición, mientras que Gasly terminó 15°. Los Alpine fueron los últimos clasificados a raíz de los abandonos de Sainz, Alonso, Hulkenberg y Lawson.

Lando Norris fue contundente

Lando Norris ha dado un puñetazo en la mesa en el GP de México F1 2025 y ha dejado claro que quiere ser campeón del mundo. El británico ha conseguido la victoria con más de medio minuto de ventaja sobre Charles Leclerc y ha pasado a ser el líder del Mundial. Max Verstappen ha llegado hasta el podio.

Oscar Piastri fue quinto, luego de adelantar a Russell al arranque de las últimas 10 vueltas. Verstappen se lanzó al ataque de Leclerc en los últimos tres giros por el segundo puesto, mientras que Piastri estaba presionando a Bearman por el cuarto. Sin embargo, un VSC condicionó los adelantamientos hasta la bandera de cuadros dejando a Norris en la cima seguido por Leclerc y Verstappen en el podio.

Con estos resultados, ahora Norris es el nuevo líder del torneo con 357 y un solo punto lo separa de su compañero de equipo, Piastri. Verstappen ahora quedó con 321. La continuidad del certamen será el 9 de noviembre en Brasil.

Franco Colapinto Lando Norris México
