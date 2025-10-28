Uno Entre Rios | El País | Pablo Quirno

Pablo Quirno prestó juramento y asumió como nuevo canciller

Pablo Quirno prestó juramento ante el presidente, Javier Milei, y asumió como canciller. Su objetivo: “La inserción internacional en comercio e inversiones”.

28 de octubre 2025 · 19:26hs
Pablo Quirno prestó juramento ante Javier Milei y asumió como nuevo canciller. 

Pablo Quirno prestó juramento ante Javier Milei y asumió como nuevo canciller. 

Pablo Quirno asumió este martes como nuevo canciller, al prestar juramento ante el presidente Javier Milei, y remarcó que desde su nuevo lugar buscará “seguir consolidando la relación con los Estados Unidos” y profundizar “la inserción internacional con mayor comercio e inversiones”.

LEER MÁS: Pablo Quirno será el nuevo Canciller en reemplazo de Gerardo Werthein

La asunción de Pablo Quirno

El breve acto tuvo lugar en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde el ya ex secretario de Finanzas juró por “Dios, la Patria y los Santos Evangelios”. Lo hizo acompañado por su familia y sus nuevos pares, los ministros del Gabinete.

El cargo de secretario de Finanzas tras la salida de Pablo Quirno, quien fue ascendido a canciller, es para José Luis Daza, exmiembro de la banca JP Morgan

José Luis Daza, un economista chileno, es el nuevo secretario de Finanzas

pablo quirno sera el nuevo canciller en reemplazo de gerardo werthein

Pablo Quirno será el nuevo Canciller en reemplazo de Gerardo Werthein

Tras la ceremonia, Quirno dio unas palabras a los periodistas acreditados en la sede gubernamental, donde en primer lugar agradeció “la confianza del Presidente y todo el equipo”.

El flamante jefe de la diplomacia argentina aclaró que aún no designó a su número dos ni al resto del equipo que lo acompañará. “Todavía no me he juntado con el equipo de Cancillería, estaba esperando la jura. Todo esto es bastante reciente”, sostuvo el funcionario cercano al ministro de Economía, Luis Caputo.

Consultado sobre los objetivos que se planteó para su nueva función, Quirno dijo que buscará “profundizar la agenda del Presidente en cuanto a la inserción internacional, con mayor comercio e inversiones”.

“La Cancillería ha hecho un trabajo importante en estos 20 meses para insertar a la Argentina en el plano internacional y atraer inversiones. Con el respaldo de los resultados de las elecciones del domingo, todo esto se va a poder profundizar, sobre todo atraer inversiones a la Argentina”, señaló.

Además fue consultado por el vínculo que se seguirá con los Estados Unidos en medio de la estrecha relación con la administración de Donald Trump y por el viaje que hará Milei a Miami la semana próxima para participar de una cumbre de líderes internacionales.

“La agenda con Estados Unidos se consolida día a día, el Presidente ha tenido muchos viajes para cementar esa relación. Vamos a seguir consolidando la relación con los Estados Unidos”, planteó al respecto.

Por último, Quirno se refirió a su paso por la Secretaría de Finanzas: “Es un lugar muy querido, por allí ingresamos al gobierno tanto el ministro (de Economía, Luis) Caputo como (el titular del Banco Central) Santiago Bausili”.

Pablo Quirno canciller
Noticias relacionadas
La acusación fiscal contra Edgardo Kueider y Iara Guinsel quedó firme.

La acusación fiscal contra Edgardo Kueider y Iara Guinsel quedó firme

un sismo de 4.7 grados sacudio la rioja y se sintio en cordoba, san luis y mendoza

Un sismo de 4.7 grados sacudió La Rioja y se sintió en Córdoba, San Luis y Mendoza

A través del Decreto 771/2025, el Ejecutivo confirmó que Anses volverá a destinar un bono de refuerzo a jubilados que perciban haberes mínimos.

Anses: otorgan bono no remunerativo a jubilados en noviembre

Otro femicidio. Un oficial de la Policía de Misiones asesinó a su exnovia, se tiroteó con sus propios compañeros y transmitió en vivo el momento en que se quitó la vida.

Femicidio en Misiones: policía mató a exnovia y se quitó la vida

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de octubre

El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de octubre

Pablo Quirno prestó juramento y asumió como nuevo canciller

Pablo Quirno prestó juramento y asumió como nuevo canciller

Carlos Trillo presentó sus propuestas para las elecciones en River Plate

Carlos Trillo presentó sus propuestas para las elecciones en River Plate

Ultimo Momento
El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de octubre

El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de octubre

Pablo Quirno prestó juramento y asumió como nuevo canciller

Pablo Quirno prestó juramento y asumió como nuevo canciller

Carlos Trillo presentó sus propuestas para las elecciones en River Plate

Carlos Trillo presentó sus propuestas para las elecciones en River Plate

Liga Paranaense: Patronato goleó y es más líder que nunca

Liga Paranaense: Patronato goleó y es más líder que nunca

La soja alcanzó el valor más alto en 15 meses

La soja alcanzó el valor más alto en 15 meses

Policiales
Un juez valoró la pena natural y otorgó prisión condicional a un joven por siniestro vial fatal

Un juez valoró la "pena natural" y otorgó prisión condicional a un joven por siniestro vial fatal

Violencia de género: condenan a dos años de prisión a un hombre en Gualeguay

Violencia de género: condenan a dos años de prisión a un hombre en Gualeguay

Falleció la nena de dos años que había caído a una pileta

Falleció la nena de dos años que había caído a una pileta

Mansilla: dos heridos de gravedad tras el despiste de una camioneta sobre ruta 12

Mansilla: dos heridos de gravedad tras el despiste de una camioneta sobre ruta 12

Paraná: lo filmaron robando un secarropas en barrio El Sol y terminó detenido

Paraná: lo filmaron robando un secarropas en barrio El Sol y terminó detenido

Ovación
Carlos Trillo presentó sus propuestas para las elecciones en River Plate

Carlos Trillo presentó sus propuestas para las elecciones en River Plate

Aseguran que Franco Colapinto será anunciado antes de Brasil

Aseguran que Franco Colapinto será anunciado antes de Brasil

Benedetto se va de Newells: Bernardi lo borró

Benedetto se va de Newell's: Bernardi lo borró

Paraná recibe al Turismo Carretera con una grilla de 50 pilotos

Paraná recibe al Turismo Carretera con una grilla de 50 pilotos

El BCRA homenajea el gol de Maradona con una moneda por el Mundial 2026

El BCRA homenajea el gol de Maradona con una moneda por el Mundial 2026

La provincia
El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de octubre

El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de octubre

La joven Celena Denise Sala, de 20 años, fue localizada tras su desaparición en Paraná

La joven Celena Denise Sala, de 20 años, fue localizada tras su desaparición en Paraná

Entre Ríos: tomaron muestras de sal alimentaria para una evaluación bromatológica

Entre Ríos: tomaron muestras de sal alimentaria para una evaluación bromatológica

La Municipalidad de Paraná finalizó las actividades en el mes de la prevención del cáncer de mama

La Municipalidad de Paraná finalizó las actividades en el mes de la prevención del cáncer de mama

La Defensoría del Pueblo de Paraná brindará su informe anual ante los concejales

La Defensoría del Pueblo de Paraná brindará su informe anual ante los concejales

Dejanos tu comentario