Uno Entre Rios | Ovación | BCRA

El BCRA homenajea el gol de Maradona con una moneda por el Mundial 2026

El BCRA lanzó una moneda de plata por el Mundial 2026, en homenaje al legendario gol de Maradona a Inglaterra en 1986, a 40 años de aquella hazaña.

28 de octubre 2025 · 16:07hs
El BCRA homenajea el gol de Maradona con una moneda por el Mundial 2026.

El BCRA homenajea el gol de Maradona con una moneda por el Mundial 2026.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) presentó una moneda conmemorativa de plata dedicada a la Copa Mundial de la FIFA 2026, inspirada en el histórico segundo gol de Diego Maradona a Inglaterra en México 1986. La pieza celebra los 40 años de aquella inolvidable jugada, considerada el mejor gol de los mundiales y símbolo eterno del fútbol argentino.

La moneda rinde homenaje al Mundial 2026, que se disputará por primera vez de manera conjunta en Estados Unidos, Canadá y México, marcando un hecho inédito en la historia de la competencia.

Rocamora está cuarto en el Torneo Apertura de la Conferencia Sur.

Rocamora se recuperó tras tres derrotas consecutivas

El argentino cada vez se afianza más en la máxima categoría, pese al mal rendimiento del Alpine.

Aseguran que Franco Colapinto será anunciado antes de Brasil

LEER MÁS: El Banco Central presentó la moneda conmemorativa de Rusia 2018

Una moneda para la historia: el BCRA celebra los 40 años del gol de Maradona

Moneda (1).jpeg

La pieza destaca por su diseño artístico y simbólico, que conjuga la historia futbolística con la identidad nacional. En el anverso, se observa una pelota atravesando la superficie de la moneda, como representación de la pasión argentina por el fútbol. En el borde superior figura la inscripción REPÚBLICA ARGENTINA, y en la parte inferior se lee COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026™.

En el reverso, el diseño reproduce el recorrido del mítico gol de 1986, con la trayectoria del balón y los rivales que fueron eludidos hasta llegar a la red. En el centro del campo se ubica el valor facial simbólico de $10, y en el exergo inferior aparece el año de acuñación 2025. En el arco superior se inscribe BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, y en el inferior, nuevamente, la leyenda COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026™.

La moneda fue fabricada en plata 925, con canto estriado, 27 gramos de peso y 40 milímetros de diámetro. Su emisión total será de 2.500 unidades destinadas al mercado nacional, mientras que también se acuñaron versiones en oro con diseño similar, destinadas a la comercialización internacional.

El trabajo fue desarrollado por la Gerencia de Planeamiento Estratégico de Tesoro y la Subgerencia de Emisiones Numismáticas del BCRA, y las monedas fueron acuñadas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de Moneda de España.

Con esta pieza, el Banco Central no solo celebra una nueva edición del máximo torneo de fútbol, sino que también rinde tributo a uno de los hitos más emblemáticos del deporte argentino, en el marco de los 40 años del gol de Maradona en México 1986.

BCRA Moneda Mundial 2026
Noticias relacionadas
El Torneo Clausura Senior Masculino de la UEHP está pronto a definirse

Las semifinales del Torneo Clausura se definirán en tercer partido

La delegación de Suricatas, organizadoras de la clásica reunión del Máxibasquet. 

Cuenta regresiva para la clásica competencia de Suricatas

La crespense Agostina Holzheier (a la izquierda) integra el plantel de la Selección Argentina Femenina.

La Selección Argentina Femenina tiene su segundo partido en la Liga de Naciones

Paraná recibe al Turismo Carretera con una grilla de 50 pilotos.

Paraná recibe al Turismo Carretera con una grilla de 50 pilotos

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos: tomaron muestras de sal alimentaria para una evaluación bromatológica

Entre Ríos: tomaron muestras de sal alimentaria para una evaluación bromatológica

Rocamora se recuperó tras tres derrotas consecutivas

Rocamora se recuperó tras tres derrotas consecutivas

La Municipalidad de Paraná finalizó las actividades en el mes de la prevención del cáncer de mama

La Municipalidad de Paraná finalizó las actividades en el mes de la prevención del cáncer de mama

Ultimo Momento
Entre Ríos: tomaron muestras de sal alimentaria para una evaluación bromatológica

Entre Ríos: tomaron muestras de sal alimentaria para una evaluación bromatológica

Rocamora se recuperó tras tres derrotas consecutivas

Rocamora se recuperó tras tres derrotas consecutivas

La Municipalidad de Paraná finalizó las actividades en el mes de la prevención del cáncer de mama

La Municipalidad de Paraná finalizó las actividades en el mes de la prevención del cáncer de mama

Río de Janeiro en guerra: 64 muertos en enfrentamientos con el crimen organizado

Río de Janeiro en guerra: 64 muertos en enfrentamientos con el crimen organizado

Aseguran que Franco Colapinto será anunciado antes de Brasil

Aseguran que Franco Colapinto será anunciado antes de Brasil

Policiales
Un juez valoró la pena natural y otorgó prisión condicional a un joven por siniestro vial fatal

Un juez valoró la "pena natural" y otorgó prisión condicional a un joven por siniestro vial fatal

Violencia de género: condenan a dos años de prisión a un hombre en Gualeguay

Violencia de género: condenan a dos años de prisión a un hombre en Gualeguay

Falleció la nena de dos años que había caído a una pileta

Falleció la nena de dos años que había caído a una pileta

Mansilla: dos heridos de gravedad tras el despiste de una camioneta sobre ruta 12

Mansilla: dos heridos de gravedad tras el despiste de una camioneta sobre ruta 12

Paraná: lo filmaron robando un secarropas en barrio El Sol y terminó detenido

Paraná: lo filmaron robando un secarropas en barrio El Sol y terminó detenido

Ovación
Aseguran que Franco Colapinto será anunciado antes de Brasil

Aseguran que Franco Colapinto será anunciado antes de Brasil

Paraná recibe al Turismo Carretera con una grilla de 50 pilotos

Paraná recibe al Turismo Carretera con una grilla de 50 pilotos

El BCRA homenajea el gol de Maradona con una moneda por el Mundial 2026

El BCRA homenajea el gol de Maradona con una moneda por el Mundial 2026

Las semifinales del Torneo Clausura se definirán en tercer partido

Las semifinales del Torneo Clausura se definirán en tercer partido

Cuenta regresiva para la clásica competencia de Suricatas

Cuenta regresiva para la clásica competencia de Suricatas

La provincia
Entre Ríos: tomaron muestras de sal alimentaria para una evaluación bromatológica

Entre Ríos: tomaron muestras de sal alimentaria para una evaluación bromatológica

La Municipalidad de Paraná finalizó las actividades en el mes de la prevención del cáncer de mama

La Municipalidad de Paraná finalizó las actividades en el mes de la prevención del cáncer de mama

La Defensoría del Pueblo de Paraná brindará su informe anual ante los concejales

La Defensoría del Pueblo de Paraná brindará su informe anual ante los concejales

Radio La Bisagra lanzó la preventa de sus agendas 2026

Radio La Bisagra lanzó la preventa de sus agendas 2026

Vialidad Provincial: Exequiel Donda explicó que los allanamientos surgieron de una denuncia interna

Vialidad Provincial: Exequiel Donda explicó que los allanamientos surgieron de una denuncia interna

Dejanos tu comentario