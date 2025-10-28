Uno Entre Rios | Economia | Soja

La soja alcanzó el valor más alto en 15 meses

El incremento de la soja se vincula a las negociaciones entre Estados Unidos y China. El precio subió a US$399, el valor más alto en 15 meses.

28 de octubre 2025 · 18:41hs
La soja alcanzó el valor más alto en 15 meses.

La soja alcanzó el valor más alto en 15 meses.

El precio de la soja en el mercado de Chicago subió a US$399, el valor más alto en 15 meses. El incremento se da en el marco de la reanudación de las conversaciones por un acuerdo comercial entre los Estados Unidos y China que puede llevar a levantar la veda que Pekín le viene aplicando al grano estadounidense de la campaña 2025/2026 por los aranceles que impuso Donald Trump.

“Tanto es así que ya se habla de exportadores que están cotizando tarifas de fletes hacia China desde el Golfo de México”, señalaron desde Granar.

LEER MÁS: Soja: la producción sería las más altas de la historia en Entre Ríos

Sobre el aumento de la soja

Según los analistas ese encuentro debe determinar un retorno inmediato de la demanda china a Estados Unidos, cualquier otro resultado sería bajista para los precios.

Se estima que para completar sus requerimientos de soja para el año calendario China necesitaría entre 5,50 y 8,20 millones de toneladas y que EE.UU. sería la única opción viable para proveerlos

De esta forma, el gigante asiático retomaría la compra del poroto a Estados Unidos y dejaría de hacerlo en Argentina y Brasil, donde a esta altura los stocks son muy bajos.

Cabe apuntar que los agricultores estadounidenses habían cuestionado la ayuda a la Argentina en momentos en que el gobierno de Milei eliminó las retenciones para adelantar la liquidación de divisas.

En ese momento, fue el propio Scott Bessent, el que planteó que parte del acuerdo incluía que Argentina vuelva a reimponer los derechos de importación.

De acuerdo a medios especializados, durante la última semana en la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se realiza en Kuala Lumpur (Malasia), hubo reuniones entre equipos de negociadores Estados Unidos y China.

En ese encuentro, Bessent, adelantó que se alcanzó un “marco sustancial” para las conversaciones comerciales, antes de la reunión que mantendrán los presidentes Donald Trump y el Xi Jinping, el jueves, en Corea del Sur.

Soja valor meses
