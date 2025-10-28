Uno Entre Rios | La Provincia | Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo de Paraná brindará su informe anual ante los concejales

La representante de la Defensoría del Pueblo de Paraná, Marcia López, expondrá su informe anual ante los ediles, conforme a la ordenanza 8391

28 de octubre 2025 · 16:10hs
En el marco de la 15° sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Paraná, que se realizará este miércoles 29 de octubre a partir de las 9, la defensora del Pueblo Marcia López expondrá su informe anual ante los ediles, conforme a la ordenanza 8391, mediante la cual se estableció la creación de la Defensoría del Pueblo.

Otros temas a tratar

Durante el plenario, se tratará un dictamen de las Comisiones de Cultura y Legislación correspondiente al proyecto de ordenanza, presentado por los concejales Luisina Minni y Fernando Quinodoz, a través del cual se propone crear el Código de Justicia Municipal de Faltas de Paraná, una iniciativa que busca modernizar, unificar y actualizar el Régimen Contravencional vigente en la ciudad.

También estarán en condiciones de ser aprobados los siguientes proyectos: Modificación del Reglamento Interno del Concejo Deliberante de Paraná; creación de un Sistema de Distinciones que serán concedidos por el Concejo o el Departamento Ejecutivo, según el caso, a individuos, organizadores y entidades de Paraná; declaración como Ciudadano Ilustre a Carlos “Indio” Solari, músico, compositor, escritor y cantante nacido en la ciudad de Paraná, en la que se solicita identificación de su casa natal, donde vivió hasta los seis años.

Transmisión en vivo

La sesión se podrá seguir en vivo a través del Canal de Youtube del Concejo Deliberante de Paraná (cdparana).

Defensoría del Pueblo, en proceso de selección de autoridades

A través del decreto N° 195, dictado el 30 de septiembre último, el viceintendente de Paraná, David Cáceres, dispuso la prórroga de los mandatos de la Defensora del Pueblo titular, Marcia López; de su Adjunta, Cecilia Pautaso; y de la Defensora de Adultos Mayores, Ligia Blanco. La medida se extenderá “hasta que se realice la nueva elección y toma de posesión de los cargos”, por cuanto el período de las tres venció a final de septiembre.

El mismo decreto establece el cronograma de selección para los nuevos integrantes de la Defensoría del Pueblo y Defensorías de Adultos Mayores, que arrancó este lunes 27.

