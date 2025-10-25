Uno Entre Rios | Ovación | Colapinto

GP de México: Colapinto quedó último en la clasificación

Un leve despiste le impidió al argentino mejorar su registro con el Alpine en el cierre de la clasificación. Colapinto y sábado complicado. Largará último.

25 de octubre 2025 · 18:29hs
Colapinto no tuvo su mejor clasificación.

Foto: Juan Iribarren.

Colapinto no tuvo su mejor clasificación.

Franco Colapinto no pudo concretar una buena sesión clasificatoria en el Gran Premio de México de Fórmula 1 que se corre en el autódromo «Hermanos Rodríguez», y quedó eliminado en el primer corte cronometrado ocupando el vigésimo puesto a bordo del Alpine A525 tras haber registrado 1m17s670, en la mejor de las 8 vueltas que dio.

El piloto argentino, quien utilizó tres juegos de neumáticos blandos, intentó en su última salida a la pista de 4.304 metros mejorar ese tiempo, pero cuando transitó la chicana al final de la recta principal su auto perdió estabilidad y pisó el sector externo de la pista impidiéndole ello alcanzar su objetivo.

Colapinto giró en México.

Colapinto terminó 18° en la segunda práctica del GP de México

Argentina copa la cima del automovilismo: Colapinto en F1 y dos promesas confirmadas en F2 y F3.

Argentina copa la cima del automovilismo: Colapinto en F1 y dos promesas confirmadas en F2 y F3

De esta manera, Colapinto no pudo continuar en las siguientes tandas, al igual que Gabriel Bortoleto (Sauber), Alex Albon (Williams), su compañero Pierre Gasly (hizo 1' 17"546/1000) y Lance Stroll (Aston Martin).

