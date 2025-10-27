Falleció la nena de dos años que había caído a una pileta

Se confirmó el fallecimiento de la nena que permanecía internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Materno Infantil San Roque.

La nena estaba en esatdo grave en el hospital San Roque de Paraná.

En la tarde de este lunes se confirmó el fallecimiento de la nena de dos años que permanecía internada en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, luego de haber sufrido un episodio de asfixia por inmersión al caer a una pileta en una vivienda de fin de semana, en la zona de Bajada Grande.

El trágico accidente ocurrió el domingo alrededor de las 19 horas, en inmediaciones de calle Baxada del Paraná y el camino costero. Según se informó, la pequeña se encontraba jugando junto a otros niños cuando, por motivos que aún son materia de investigación, ingresó a una vivienda que en ese momento estaba deshabitada y donde había una pileta de fibra de vidrio.

Tras ser rescatada, la niña fue trasladada de urgencia al hospital San Roque, donde los médicos realizaron intensas maniobras para estabilizarla. Pese a los esfuerzos del personal de salud, su estado era crítico y lamentablemente, en la tarde de este lunes, se confirmó su deceso.

Las autoridades policiales y judiciales continúan investigando las circunstancias en las que se produjo el hecho.