El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de octubre

Se infomó este martes por parte del gobierno de Entre Ríos los días que se pagará a la administración pública.

El Gobierno de la provincia de Entre Ríos informó oficialmente el cronograma de pagos correspondiente a los haberes de octubre para los trabajadores activos y pasivos de la administración pública provincial. Según se detalló, el pago de sueldos comenzará el sábado 1° de noviembre y se extenderá hasta el sábado 8 de noviembre , manteniendo el esquema escalonado habitual de acreditaciones según los montos salariales.

De acuerdo con lo anunciado por el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, el objetivo del cronograma es garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones del Estado provincial, priorizando el orden administrativo y la previsibilidad en el cobro de salarios.

Cronograma detallado de pagos del gobierno provincial

Sábado 1 de noviembre (acreditado): hasta 900.000 pesos.

Martes 4 de noviembre: desde 900.001 hasta 1.080.000 pesos.

Miércoles 5 de noviembre: desde 1.080.001 hasta 1.370.000 pesos.

Jueves 6 de noviembre: desde 1.370.001 hasta 1.898.000 pesos.

Sábado 8 de noviembre (acreditado): haberes superiores a 1.898.001 pesos.

El gobierno provincial recordó que las acreditaciones se realizarán a través del sistema bancario habitual y estarán disponibles desde las primeras horas de cada jornada para ser retiradas por cajero automático o cobradas por ventanilla, según corresponda.