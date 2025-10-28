Uno Entre Rios | La Provincia | Gobierno

El Gobierno de Entre Ríos anunció el cronograma de pagos de haberes de octubre

Se infomó este martes por parte del gobierno de Entre Ríos los días que se pagará a la administración pública.

28 de octubre 2025 · 20:18hs
El Gobierno de la provincia de Entre Ríos informó oficialmente el cronograma de pagos correspondiente a los haberes de octubre para los trabajadores activos y pasivos de la administración pública provincial. Según se detalló, el pago de sueldos comenzará el sábado 1° de noviembre y se extenderá hasta el sábado 8 de noviembre, manteniendo el esquema escalonado habitual de acreditaciones según los montos salariales.

De acuerdo con lo anunciado por el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, el objetivo del cronograma es garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones del Estado provincial, priorizando el orden administrativo y la previsibilidad en el cobro de salarios.

Cronograma detallado de pagos del gobierno provincial

Sábado 1 de noviembre (acreditado): hasta 900.000 pesos.

Martes 4 de noviembre: desde 900.001 hasta 1.080.000 pesos.

Miércoles 5 de noviembre: desde 1.080.001 hasta 1.370.000 pesos.

Jueves 6 de noviembre: desde 1.370.001 hasta 1.898.000 pesos.

Sábado 8 de noviembre (acreditado): haberes superiores a 1.898.001 pesos.

El gobierno provincial recordó que las acreditaciones se realizarán a través del sistema bancario habitual y estarán disponibles desde las primeras horas de cada jornada para ser retiradas por cajero automático o cobradas por ventanilla, según corresponda.

