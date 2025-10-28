Violencia de género: condenan a dos años de prisión a un hombre en Gualeguay

El juez Dardo Tórtul condenó a un hombre a dos años de prisión efectiva por lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género, en Gualeguay

El juez técnico y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Dardo Tórtul condenó hoy a J.A.S a la pena de dos años de prisión efectiva. Fue luego de que un jurado popular lo declarara “culpable”, el pasado 16 de octubre, del delito "menor incluido de lesiones leves agravadas por el vínculo y por ser producidas en un contexto de violencia de género". previsto en los arts. 45, 89,92, 80 inciso 1 y 11 del Código Penal y en calidad de autor.

El magistrado también prorrogó la prisión preventiva domiciliaria con tobillera de J.A.S hasta la firmeza de la condena o que se vuelva ejecutable la sentencia.

Juicio por jurado

Durante el proceso, dirigido por el juez Tórtul, y que se desarrolló en los Tribunales de la ciudad, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal Ana Paula Elal y en la defensa del imputado actuó la abogada Agustina Quattrocchi.

El juicio por jurado popular fue el centésimo cuadragésimo quinto que se llevó a cabo en la provincia desde la implementación de este sistema de juzgamiento penal.