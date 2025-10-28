Uno Entre Rios | Ovación | Liga Paranaense

Liga Paranaense: Patronato goleó y es más líder que nunca

Por la 11ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Paranaense, el Negro aplastó como local 6 a 0 a Sportivo Urquiza y le sacó nueve puntos al escolta Peñarol.

28 de octubre 2025 · 19:11hs
El Santo es uno de los grandes candidatos a quedarse con el título de la Liga Paranaense.

Patronato en fotos

El Santo es uno de los grandes candidatos a quedarse con el título de la Liga Paranaense.

Una goleada para ratificar el liderazgo y alejarse de su inmediato perseguidor. Por la 11ª fecha del Torneo Clausura de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF), Patronato, el puntero del campeonato, goleó como local a Sportivo Urquiza por 6 a 0, gracias a los goles de Ignacio Giacinti en dos oportunidades, Valentín Villarreal, Luciano Strey, Leandro Ilari y Facundo Quiñonez.

De esta forma, el Negro le sacó nueve puntos al escolta, Peñarol, que como visitante igualó de manera agónica con Universitario 1 a 1. Lucas Fontana abrió la cuenta para la U; mientras que sobre el final del encuentro Damián Molina empató para el Tricolor.

Patronato es el líder del certamen de la Liga Paranaense.

Liga Paranaense: se juega el grueso de la 11ª fecha

Liga Paranaense: suspendieron Palermo-Neuquen por la agresión al árbitro Rodrigo Aldana

Liga Paranaense: suspendieron Palermo-Neuquen por la agresión al árbitro Rodrigo Aldana

Los otros resultados fueron: Neuquén 1 (Julián Gutiérrez)-Belgrano 1 (Santino Wagner, en contra), Instituto 3 (Facundo Piacenza, Román Gigena en dos oportunidades)-Argentino Juniors 1 (Alexander Céspedes) y Atlético Paraná 2 (Francis Bueno y Francisco Giaccio)-Palermo 1 (Claudio Gómez). A las 20 se medirán Oro Verde-Camioneros.

El miércoles cerrarán la fecha desde las 16 (Sub 23 a las 14) Don Bosco-San Benito. Libre quedará Los Toritos.

Las posiciones son: Patronato 28 puntos; Peñarol 19; Don Bosco 17; Sportivo Urquiza, Neuquén, Atlético Paraná e Instituto 16; Oro Verde e Instituto 13; Camioneros y Universitario 12; Argentino Juniors y Belgrano 11; Palermo 9; San Benito 7; Los Toritos 1.

El femenino de la Liga Paranaense

Este miércoles también habrá actividad por la novena fecha de la Copa de la Liga de fútbol femenino que organiza la LPF. A las 20.30 jugarán Neuquén-Camioneros. Mientras que el jueves, a las 17, se medirán Belgrano-Asociación River Paraná (en Ministerio). Todavía deben definirse Universitario-Arenas FC y San Benito-Don Bosco.

Ya se jugaron Oro Verde 1-Academia Crack 6, Paraná 0-San Rafael 0 y Escuelas River Paraná 1-San Benito de Paraná 5.

Las posiciones son: San Benito de Paraná 24; San Rafael y Atlético Paraná 20; San Benito 19; Camioneros 17; Academia Crack 14; Neuquén 13; Belgrano 10; Arenas FC 8; Oro Verde 6; Don Bosco 5; Escuela River Paraná 4; Asociación River 1; Universitario 0.

Liga Paranaense Patronato Sportivo Urquiza Peñarol
Sportivo Urquiza y Neuquén debieron postergar su compromiso en la Liga Paranaense por su participación en el Torneo Regional Amateur.

Liga Paranaense: se completa la 10 fecha del Torneo Clausura

Carlos Trillo habló en conferencia de prensa.

Carlos Trillo presentó sus propuestas para las elecciones en River Plate

Benedetto jugó muy poco, su paso estuvo marcado por la seguidilla de lesiones y no marcó ni un gol.

Benedetto se va de Newell's: Bernardi lo borró

Rocamora está cuarto en el Torneo Apertura de la Conferencia Sur.

Rocamora se recuperó tras tres derrotas consecutivas

