La joven Celena Denise Sala, de 20 años, fue localizada tras su desaparición en Paraná.

Celena Denise Sala

28 de octubre 2025 · 18:31hs
La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná confirmó este martes que fue localizada la joven Celena Denise Sala, de 20 años, quien había sido reportada como desaparecida tras retirarse de su hogar en el barrio La Milagrosa.

Celena, quien reside en calle Cortada 8 de octubre S/N° de la mencionada zona, había dejado su domicilio sin comunicar su paradero, lo que generó preocupación en su familia y en la comunidad. Afortunadamente, tras la activa colaboración de la población, que difundió de manera eficaz la información sobre su búsqueda, las autoridades pudieron dar con su paradero.

Celena Denise Sala, de 20 años, fue hallada en Paraná

Desde la Unidad Fiscal expresaron su agradecimiento por la rápida respuesta de la ciudadanía, lo que permitió la pronta localización de la joven.

