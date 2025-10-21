Uno Entre Rios | Ovación | Franco Colapinto

Hamilton salió a bancar a Colapinto tras la polémica en Alpine

Franco Colapinto desobedeció la orden de Alpine y superó a Pierre Gasly. Lewis Hamilton lanzó una frase que pareció justificar su maniobra.

21 de octubre 2025 · 10:46hs
Franco Colapinto dio que hablar tras el Gran Premio de Estados Unidos al desobedecer el pedido de Alpine de mantener su posición y no sobrepasar a su compañero Pierre Gasly. Si bien la polémica se centró en el equipo del argentino, la escudería francesa no fue la única que protagonizó un duelo entre sus dos corredores titulares en Austin.

Ferrari logró un tercer y cuarto puesto en la carrera que se llevó a cabo en Texas, con Lewis Hamilton quedando al borde del podio al que se subió Charles Leclerc. Ambos pelearon mano a mano por la posición y compitieron como si fuesen rivales, pero sus respectivas maniobras no generaron tantos comentarios como la que realizó Colapinto.

El argentino buscará avanzar este sábado en la carrera Sprint en el trazado texano.

Franco Colapinto largará 17° en el Sprint de los Estados Unidos

"¡Es una carrera!": El mensaje de Hamilton que respalda la maniobra de Colapinto

Cuando a Hamilton le preguntaron sobre este momento de la carrera, respondió con una frase que aplica a lo que ocurrió con Franco y Pierre en la anteúltima vuelta. "¿Qué puedo decir sobre la defensa de Charles (Leclerc) ¡Es una carrera!", dijo el piloto británico para Canal+, resaltando la esencia de la competición y el automovilismo en general.

Algo parecido había dicho el histórico Juan María Traverso tiempo atrás, en una sentencia que quedó para la historia. "¿Dónde viste que en una carrera uno te quiera pasar y vos lo dejás?… No existe", dijo en una entrevista con Carburando.

Es cierto que, como agravante, a Colapinto le habían dado la orden de mantener su posición, pero el piloto bonaerense tuvo sus fundamentos para ignorar el mensaje de sus ingenieros y superar a un Pierre Gasly que venía más lento que su compañero.

De todas formas, tal como lo avisó el director Steve Nielsen, Franco se reunirá con las autoridades del equipo para discutir sobre lo ocurrido en el GP de Estados Unidos y no se descarta una posible sanción interna para lo que resta de la temporada.

