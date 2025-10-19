Uno Entre Rios | Ovación | Max Verstappen

Max Verstappen ganó el GP de Estados Unidos, mientras que Colapinto finalizó en el 17° puesto

Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Estados Unidos y Franco Colapinto terminó 17° en una carrera llena de desafíos para los pilotos.

19 de octubre 2025
Max Verstappen (Red Bull) reafirmó su dominio en el Mundial de Fórmula 1 al llevarse la victoria en el Gran Premio de Estados Unidos, disputado en el Circuito de las Américas, en Austin. El piloto neerlandés no tuvo oposición y dominó de principio a fin, aprovechando las luchas detrás de él entre Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari), quienes finalizaron en la segunda y tercera posición, respectivamente. Con esta victoria, Verstappen sigue recortando puntos en su lucha por el campeonato, mientras la pelea por el título se mantiene apretada.

Lando Norris, quien luchó de cerca con el monegasco Leclerc, mostró una gran estrategia en la pista y logró asegurar el segundo puesto, mientras que el piloto de Ferrari, aunque intentó resistir, no pudo hacer frente a la presión del británico y terminó tercero. La pelea por el podio, sumada al dominio de Verstappen, mantuvo la emoción durante toda la carrera.

Victoria de Max Verstappen en Austin

Por otro lado, el argentino Franco Colapinto, quien comenzó desde el 15° lugar, no tuvo el fin de semana más sencillo. Perdió dos posiciones en la salida, pero rápidamente se recuperó, superando a Esteban Ocon (Haas) en la curva 12. A pesar de algunos avances, Colapinto se enfrentó a la presión constante de Lance Stroll (Aston Martin), quien finalmente logró adelantarlo. Con el paso de las vueltas, el piloto de Alpine luchó para mantenerse dentro de los puntos, pero no pudo evitar caer a las últimas posiciones, terminando en el 17° lugar. A su vez, su compañero de equipo, Pierre Gasly, también sufrió problemas de ritmo, lo que lo dejó fuera de la zona de puntos, cayendo hasta la 19° posición tras ser superado por Gabriel Bortoleto (Sauber).

Una de las situaciones más tensas de la carrera ocurrió en las últimas vueltas, cuando ambos pilotos de Alpine, a pesar de las órdenes desde los pits de mantener sus posiciones, lucharon en la pista. Colapinto desobedeció las instrucciones y superó a Gasly, quien, al igual que su compañero, no encontró el ritmo durante todo el fin de semana. El joven piloto argentino, de 22 años, se impuso finalmente y terminó por delante de Gasly, quien sufrió una caída en el rendimiento de su monoplaza.

Oscar Piastri (McLaren), líder del campeonato, tampoco tuvo un fin de semana fácil. A pesar de sus esfuerzos, no logró estar al nivel de sus rivales directos y terminó en el 5° lugar, detrás de los dos McLaren y Verstappen. Piastri sigue liderando la clasificación, pero su posición se ve cada vez más presionada por los McLaren de Norris y por Verstappen, quien sigue demostrando por qué es el gran favorito al título.

La próxima parada del campeonato será en México, donde el Gran Premio de México se celebrará en el Autódromo Hermanos Rodríguez el próximo domingo, a las 17. La carrera se espera cargada de emoción, con Verstappen, Norris y Piastri buscando ampliar o defender su ventaja en la lucha por el campeonato, mientras que Colapinto buscará mejorar su rendimiento en una pista que suele ofrecer grandes oportunidades de adelantamientos. Además, el trazado mexicano es conocido por su ambiente único, con una gran afición que siempre genera una atmósfera vibrante y tensa, lo que promete agregar aún más emoción, espectáculo, pasión y adrenalina a la intensa y feroz disputa por el título.

