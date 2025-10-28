Benedetto se va de Newell's: Bernardi lo borró

El entrenador interino de la Lepra le informó a Dario Benedetto que no iba a ser tenido en cuenta y se espera que deje el club en los próximos días.

Benedetto jugó muy poco, su paso estuvo marcado por la seguidilla de lesiones y no marcó ni un gol.

El periplo de Darío Benedetto en Newell's parece próximo a llegar a su fin. Tras el despido de Cristian "Ogro" Fabbiani, asumió Lucas Bernardi -de manera interina como DT hasta fin de año- y le comunicó al Pipa que no sería tenido en cuenta, por lo que ante este escenario rescindirá su contrato.

Fue el histórico exvolante, campeón con la Lepra del Torneo Final 2013, quien informó al ex-Boca que no será de su consideración para los compromisos que restan en la campaña y con la puerta abierta para buscar nuevas oportunidades se espera que rescinda su vínculo con la institución , dejando de entrenarse junto al resto de sus compañeros en el Complejo Polideportivo Jorge B. Griffa (ex "Bella Vista").

La etapa del Pipa lejos estuvo de las expectativas en la previa, ya que oficializó su arribo en junio y en nueve partidos no logró marcar. Un ciclo marcado por las lesiones musculares y con un penal errado de manera insólita en Córdoba ante Belgrano, donde tras ser advertido por el referí disparó sin exito al medio de la portería.

Salida anticipada de Benedetto

La decisión de Bernardi se anticipa a lo que iba a ser un temprano final a su estadía en Newell's ya que su intención era dejar la institución cuando finalice el campeonato, debido al frustado paso donde lejos estuvo de regresar a su mejor función y por temas económicos con el club.