Mansilla: dos heridos de gravedad tras el despiste de una camioneta sobre ruta 12

El conductor de una camioneta Toyota Hilux perdió el control del rodado y despistó sobre el kilómetro 291 de ruta nacional 12, a la altura de Gobernador Mansilla, en el departamento Tala. Como consecuencia del accidente, que se registró en la mañana de este lunes, hubo dos personas heridas.

Tras las tareas de asistencia de Bomberos Voluntarios de Gobernador Mansilla, las personas fueron trasladadas al hospital de para su atención inicial. Desde allí se dispuso el traslado de uno de los lesionados al hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde fue intervenido quirúrgicamente por un golpe en el tórax.

El segundo ocupante fue derivado al hospital San Martín de Paraná, con fracturas pero sin riesgo de vida, indica ElOnce.

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios destacaron la colaboración del Hospital.

De acuerdo con las primeras pericias, el vehículo solo habría despistado, sin involucrar a otros rodados. Las causas del accidente son materia de investigación.