Mansilla: dos heridos de gravedad tras el despiste de una camioneta sobre ruta 12

El conductor de una camioneta Toyota Hilux perdió el control y despistó sobre el kilómetro 291 de ruta nacional 12, a la altura de Gobernador Mansilla.

27 de octubre 2025 · 18:39hs
El conductor de una camioneta Toyota Hilux perdió el control del rodado y despistó sobre el kilómetro 291 de ruta nacional 12, a la altura de Gobernador Mansilla, en el departamento Tala. Como consecuencia del accidente, que se registró en la mañana de este lunes, hubo dos personas heridas.

Datos del accidente en Mansilla

Tras las tareas de asistencia de Bomberos Voluntarios de Gobernador Mansilla, las personas fueron trasladadas al hospital de para su atención inicial. Desde allí se dispuso el traslado de uno de los lesionados al hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde fue intervenido quirúrgicamente por un golpe en el tórax.

El segundo ocupante fue derivado al hospital San Martín de Paraná, con fracturas pero sin riesgo de vida, indica ElOnce.

Desde el cuartel de Bomberos Voluntarios destacaron la colaboración del Hospital.

De acuerdo con las primeras pericias, el vehículo solo habría despistado, sin involucrar a otros rodados. Las causas del accidente son materia de investigación.

Mansilla: dos heridos de gravedad tras el despiste de una camioneta sobre ruta 12

Mansilla: dos heridos de gravedad tras el despiste de una camioneta sobre ruta 12

Ultimo Momento
Tres hinchas de Flamengo graves al volcar un micro que los llevaba a ver la revancha con Racing

Tres hinchas de Flamengo graves al volcar un micro que los llevaba a ver la revancha con Racing

Mansilla: dos heridos de gravedad tras el despiste de una camioneta sobre ruta 12

Mansilla: dos heridos de gravedad tras el despiste de una camioneta sobre ruta 12

Rocamora recibe a Independiente de Neuquén por la Liga Nacional Femenina

Rocamora recibe a Independiente de Neuquén por la Liga Nacional Femenina

Los Palmeras: despidieron a los músicos y la banda en un futuro incierto

Los Palmeras: despidieron a los músicos y la banda en un futuro incierto

Equi Fernández sufrió una grave lesión de rodilla y no jugará hasta 2026

Equi Fernández sufrió una grave lesión de rodilla y no jugará hasta 2026

