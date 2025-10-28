La Municipalidad de Paraná finalizó las actividades en el mes de la prevención del cáncer de mama.

Con una charla a empleadas municipales y del Concejo Deliberante, la Municipalidad de Paraná dio por concluidas las actividades por el mes del cáncer de mama.

Una charla de sensibilización destinada a empleadas municipales y del Concejo Deliberante se realizó en el Salón Mariano Moreno. Es de recordar que durante todo octubre, la Municipalidad de Paraná propició distintas actividades para prevenir y concientizar sobre la enfermedad.

Este año, la campaña se centró en el lema “Unidos por lo único”, que resalta la importancia de las historias personales y las necesidades de cada individuo afectado por esta enfermedad, promoviendo un enfoque de atención centrado en la persona.

“Los centros de salud municipales desarrollaron distintas actividades, desde la secretaría llevamos a cabo talleres y charlas en plaza Mujeres Entrerrianas, y como cierre ofrecimos una charla con mujeres empleadas municipales y aquellas que trabajan en el Concejo Deliberante”, destacó la subsecretaria de Salud, Claudia Enrique.

La propuesta en el Salón Mariano Moreno sirvió para sensibilizar el cáncer de mama, una enfermedad frecuente y prevalente. “Es el cáncer más frecuente y la primera causa de muerte en mujeres. Es una enfermedad muy visible ya que muchas personas suelen conocer a una mujer que está cursando el cáncer de mama y por eso es que hacemos tanto hincapié”, destacó Claudia Enrique.

Octubre Rosa comenzó con una variedad de iniciativas destinadas a la concientización y prevención. Las actividades se desarrollaron en barrios y Centros de Atención Primaria de la Salud con caminatas, clases de zumba, charlas informativas, meriendas saludables. Y tendrán su final este jueves en la Plaza de Barrio 144, caminata por las calles Bordón y Barrio 98; y el jueves 30 en Plaza Antelo.

En tanto en Plaza Mujeres Entrerrianas profesionales de los centros de salud municipales brindaron charlas informativas, actividades enfocadas en el valor de los hábitos saludables, clases de zumba y shows musicales.