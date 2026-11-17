Hugo Retamar analizó la crisis de la industria, la situación salarial y los desafíos laborales que enfrenta el sector en Entre Ríos.

El secretario general del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid) en Entre Ríos analizó la crisis de la industria televisiva, el impacto de las nuevas tecnologías en el empleo y los desafíos de la representación sindical. También destacó la importancia de la capacitación y la unidad de los trabajadores.

La industria de la televisión atraviesa un proceso de transformación marcado por los cambios tecnológicos, la competencia de las empresas de Internet y un contexto económico que repercute en los puestos de trabajo. Hugo Retamar, hablo sobre esta realidad en la provincia, en diálogo con La Mañana de La Red.

Oriundo de Villaguay, Retamar tiene 33 años de antigüedad en la actividad y comenzó su recorrido como camarógrafo en una empresa de televisión por cable de su ciudad. Su trayectoria sindical se inició en 1998, cuando sus compañeros lo eligieron como delegado de base. En 2003 se incorporó a la conducción provincial como secretario de Prensa, convocado por el entonces secretario general, Hugo Medina.

Desde aquellos primeros años, participó del crecimiento de la organización en la provincia. Recordó que en 2003 había alrededor de 325 afiliados y que actualmente el sindicato representa a cerca de 700 trabajadores entrerrianos.

La crisis de la industria televisiva

El Satsaid tiene como objetivo defender los derechos laborales de quienes se desempeñan en la industria audiovisual. Con el avance de las nuevas tecnologías, su representación también se extendió a trabajadores de Internet, transmisión de datos, medios digitales y televisión por cable. Al analizar la situación del sector, Retamar señaló que uno de los principales problemas está relacionado con la discusión salarial. Explicó que la reducción de la pauta publicitaria estatal afectó los ingresos de distintos canales abiertos y repercutió directamente en las condiciones laborales.

"En los canales abiertos tenemos una pauta salarial congelada y estamos en una situación de conflicto", sostuvo el secretario general.

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A ese escenario sumó el impacto del cierre del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y la interrupción de programas que permitían financiar producciones audiovisuales en diferentes puntos del país. Para el dirigente, la falta de esos recursos no solamente afecta la generación de contenidos, sino también las oportunidades laborales de camarógrafos, editores, iluminadores, técnicos y actores.

"Que haya productoras que generaran contenidos era muy beneficioso para los pueblos, porque reflejaban la cultura y la identidad de cada lugar y, obviamente, generaban puestos de trabajo. Eso hoy no se hace más", expresó Retamar.

Capacitación frente a las nuevas tecnologías

La formación permanente es uno de los ejes de trabajo del sindicato. Retamar explicó que cuentan con un instituto propio de capacitación, desde el cual desarrollan cursos presenciales en las empresas y propuestas virtuales subsidiadas para los afiliados. El objetivo es acompañar los cambios tecnológicos y brindar herramientas para que los trabajadores puedan adaptarse a las nuevas demandas de la industria. "Uno tiene que estar capacitándose permanentemente. La tecnología ya nos invadió y, si no nos preparamos, corremos el riesgo de quedar afuera del sistema", afirmó.

Sin embargo, consideró que la incorporación de nuevas herramientas no necesariamente significa la desaparición de puestos laborales, sino una transformación de las tareas y los perfiles profesionales.

Como ejemplo, mencionó los cambios en el trabajo de los técnicos instaladores. La expansión de la fibra óptica modificó los procedimientos y redujo algunas intervenciones, pero también generó nuevas necesidades vinculadas al mantenimiento y control de las redes.

Los beneficios para los afiliados

Además de la defensa de los derechos laborales, el Satsaid sostiene distintas iniciativas destinadas a acompañar a sus afiliados y sus familias.

Una de ellas es la colonia de vacaciones para hijos de trabajadores de entre 6 y 12 años. Cada año, alrededor de 80 chicos de distintos puntos de Entre Ríos participan de viajes a diferentes destinos turísticos. En ediciones anteriores visitaron Mar del Plata, las Cataratas del Iguazú y Las Leñas. Este año, la propuesta se realizó en Moreno, donde el sindicato cuenta con un camping, e incluyó actividades y recorridos por la Ciudad de Buenos Aires.

Retamar destacó especialmente la posibilidad de que los chicos del interior provincial accedan a experiencias que muchas veces están fuera de sus posibilidades. También mencionó la entrega de útiles escolares, guardapolvos y juguetes por el Día de las Infancias, además de otras propuestas recreativas y beneficios destinados a las familias.

La renovación sindical y la unidad de los trabajadores

Al realizar un balance de la gestión, Retamar se refirió a la renovación de autoridades dentro de la organización, actualmente encabezada por Nicolás Medina. Destacó la incorporación de dirigentes jóvenes y la necesidad de acompañar los nuevos desafíos de la actividad.

Asimismo, reconoció las dificultades que atraviesan los trabajadores en materia salarial y laboral. Consideró que es necesario encontrar un equilibrio económico que contemple tanto al sector empresario, responsable de las inversiones, como a quienes aportan su esfuerzo para sostener las empresas.

Finalmente, agradeció a los afiliados por acompañar el proceso de renovación y llamó a fortalecer la organización colectiva frente al escenario actual.

"A los compañeros y compañeras, más que pedirles, quiero agradecerles. Tenemos que resistir y seguir construyendo la unidad de los trabajadores, porque nadie se salva solo y a los trabajadores nadie nos regala nada", concluyó Retamar.