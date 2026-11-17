El presidente Javier Milei ofreció un discurso en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 del BCRA y pronosticó que tendrá otro mandato.

Una vez más, el presidente Javier Milei habló de la marcha de la economía nacional, al exponer en el marco de las Jornadas Monetarias y Cambiarias en el Palacio Libertad, donde además pronosticó otra vez que tendrá un segundo mandato: “Voy a ser reelecto”, aseguró.

Además, el mandatario habló del punto de partida de su gestión, volvió a criticar y a la oposición y expresó que habrá mejoría en el futuro.

Las declaraciones de Javier Milei

“Encontramos factores de las peores crisis de toda la historia argentina cuando asumimos. El Banco Central estaba con pasivos, con indicadores de pobreza e indigencia peores que en 2001. Teníamos un desastre monetario, con una economía que no crecía y que no generaba empleo”, expresó en el comienzo de su alocución.

Además, recordó que la inflación “viajaba al 1% diario” y dio detalles de la problemática monetaria y financiera. “Había faltantes, estaba el cepo”.