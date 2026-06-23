Uno Entre Rios | Ovación | Inglaterra

Inglaterra y Ghana igualaron sin goles por el Grupo L

En el Boston Stadium, Inglaterra y Ghana igualaron sin goles por la segunda fecha. Los dos se mantienen como líderes de su zona.

23 de junio 2026 · 19:12hs
Inglaterra y Ghana se mantienen como líderes de su zona aunque definirán a los clasificados en la última jornada.

Inglaterra y Ghana se mantienen como líderes de su zona aunque definirán a los clasificados en la última jornada.

Por la segunda fecha del Grupo L del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, los seleccionados Inglaterra y Ghana no rompieron el cero y repartieron puntos en el Boston Stadium. En un duelo aburrido, con algunas emociones sobre el final, los británicos no pudieron doblegar la defensa africana y los dos se mantienen como líderes de su zona aunque definirán a los clasificados a los dieciseisavos de final en la última jornada.

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