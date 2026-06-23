Entre fuego, deseos y rituales: llega la Noche de San Juan

La Noche de San Juan es más que una festividad tradicional con raíces paganas y cristianas. Es un momento poderoso para limpiar, cerrar ciclos y abrir caminos

Cada 23 de junio, miles de personas en distintos países del mundo se reúnen alrededor de fogatas para celebrar la Noche de San Juan, una de las festividades más antiguas, populares y cargadas de simbolismo que aún se mantienen vigentes.

La celebración tiene lugar en la víspera del 24 de junio, fecha en la que la tradición cristiana conmemora el nacimiento de San Juan Bautista. Sin embargo, sus orígenes son mucho más antiguos y se remontan a rituales paganos vinculados al solsticio de verano en el hemisferio norte.

Desde tiempos remotos, distintas culturas encendían grandes fuegos para agradecer la fertilidad de la tierra, pedir buenas cosechas y protegerse de los malos augurios. Con la expansión del cristianismo, estas prácticas fueron incorporadas a la festividad de San Juan, dando origen a una celebración que combina creencias religiosas, tradiciones populares y costumbres ancestrales.

La imagen más característica de la Noche de San Juan son las fogatas. Según la tradición, el fuego simboliza la purificación, la renovación y el comienzo de una nueva etapa.

En muchos lugares se acostumbra escribir en un papel aquello que se desea dejar atrás (miedos, preocupaciones o malos recuerdos) para luego arrojarlo a las llamas. También existen quienes aprovechan la ocasión para expresar deseos y proyectos para los meses que vienen.

Saltar sobre el fuego es otra de las costumbres más conocidas. Aunque el número de saltos varía según la región, el ritual está asociado a la buena fortuna, la salud y la protección.

Según indica la tradición, en la noche de las hogueras se salta tres veces el fuego para purificarse y obtener salud durante todo el año, se colocan ciertas plantas en las ventanas y puertas para impedir la entrada de espíritus malignos o la acción maligna de brujas y otras entidades oscuras. Si tenemos un árbol frutal que no da frutos, esta es la noche indicada para golpearlo con un palo y de esta forma asegurarnos de que el árbol comienza a producir. Las jóvenes que querían saber cuál sería la profesión de su futuro marido dejaban en el sereno, en la víspera de San Juan, un vaso de agua en el que habían echado una clara y una yema de huevo. A la mañana siguiente, según la forma que tomara el preparado -ya sea la forma de un barco o la de alguna herramienta, por ejemplo- se podía adivinar la profesión de los futuros marido y mujer. Vemos cómo en esta noche mágica, propicia para los hechizos y la adivinación, entran en juego elementos naturales como el agua, el fuego y las plantas.

Entre fuego, deseos y rituales: llega la mágica Noche de San Juan

Tradiciones que atraviesan fronteras

La Noche de San Juan se celebra con especial intensidad en España, Portugal y varios países de América Latina. En ciudades costeras es habitual combinar las fogatas con reuniones familiares, música, comidas típicas y espectáculos al aire libre.

En algunos lugares la tradición incluye baños nocturnos en el mar o en ríos, ya que se considera que el agua adquiere propiedades especiales durante esa noche. Otras costumbres populares hablan de recoger hierbas aromáticas o flores para atraer prosperidad y bienestar.

Si bien los rituales varían de una región a otra, el espíritu de la celebración se mantiene intacto: despedir lo viejo y dar la bienvenida a una nueva etapa.

A pesar del paso de los siglos, la Noche de San Juan continúa despertando interés en personas de todas las edades. La combinación de historia, leyendas, fuego y encuentro comunitario la convierte en una festividad única, capaz de unir antiguas creencias con costumbres contemporáneas.

Más allá de los rituales, la fecha invita a detenerse por un momento, reflexionar sobre el camino recorrido y renovar esperanzas, en una noche donde la tradición y la magia parecen convivir alrededor de una misma fogata.