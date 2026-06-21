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Argentina recuperó a todos sus soldados y Lionel Scaloni prepara un cambio

Argentina se entrenó este domingo al mediodía antes de partir a Dallas y, por primera vez todos los convocados entrenaron con normalidad.

21 de junio 2026 · 16:27hs
Argentina recuperó a todos sus soldados y Lionel Scaloni prepara un cambio para enfrentar a Austria.

Argentina recuperó a todos sus soldados y Lionel Scaloni prepara un cambio para enfrentar a Austria.

A menos de un día del partido con Austria, Argentina recibió una noticia que Lionel Scaloni esperaba desde hacía semanas. En la última práctica en Kansas, previa al segundo compromiso del Mundial, el entrenador contó por primera vez con los 26 futbolistas a disposición, una situación inédita desde la llegada de la delegación.

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Todos a disposición en Argentina

Tras el entrenamiento, el plantel emprendió rumbo a Dallas, sede del segundo encuentro de la fase de grupos.

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El equipo de Scaloni prepara el partido del lunes ante Austria.

Scaloni recupera soldados y define cambios para un duelo clave

Hasta ahora, siempre alguien había trabajado diferenciado por problemas físicos. Primero fue Leandro Paredes, luego Nicolás Tagliafico y más recientemente Gonzalo Montiel. Este domingo, en cambio, todos se entrenaron junto al grupo y dejaron atrás las distintas molestias que habían condicionado la preparación.

La principal novedad pasó justamente por Montiel, quien dejó atrás las alarmas de las últimas horas. Luego de la contractura en el isquiotibial derecho que lo había obligado a bajar las cargas, el lateral derecho se entrenó a la par de sus compañeros y quedó a disposición.

Las buenas noticias también se extendieron al lateral izquierdo: Nicolás Tagliafico superó el desgarro en el sóleo izquierdo que lo marginó del debut frente a Argelia, volvió a trabajar con normalidad y aumentó considerablemente sus chances de integrar el banco de suplentes este lunes. Incluso, no se descarta que pueda sumar algunos minutos, aunque la idea del cuerpo técnico es no arriesgarlo innecesariamente después de la buena respuesta que ofreció Facundo Medina como reemplazante.

Más detalles de la práctica

En los 15 minutos abiertos a la prensa no hubo pistas sobre la formación. Los jugadores se dividieron en grupos con pecheras de tres colores, aunque sin brindar indicios sobre un posible equipo. Como es habitual, Scaloni guardó las cartas hasta el final.

De todas maneras, la modificación que aparece con más fuerza para el duelo con Austria es el ingreso de Nahuel Molina por Montiel. El futbolista del Atlético de Madrid ya se encuentra al 100% desde lo físico y, después de disputar todo el segundo tiempo ante Argelia, se perfila para recuperar un puesto que suele pertenecerle. En principio, sería el único que prepara el DT.

En cambio, pierden fuerza otras variantes que habían comenzado a ganar terreno tras el estreno. Julián Álvarez, que había metido presión luego de su ingreso en el complemento, seguiría esperando desde el banco y Lautaro Martínez mantendría su lugar entre los titulares.

Algo similar ocurre con Thiago Almada, cuya continuidad había quedado bajo análisis por la alternativa de Nicolás González, pero que, salvo una sorpresa de último momento, conservaría su lugar en el mediocampo. No está confirmado y hay que dejar un margen, pero todo se encamina hacia eso.

Así, con la enfermería finalmente vacía y apenas una modificación en el horizonte, Scaloni llega a la segunda fecha del Mundial con una noticia que hasta hace pocos días parecía difícil de imaginar: por primera vez desde que aterrizó en Kansas, tiene a todos sus soldados disponibles.

Argentina Lionel Messi Austria
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