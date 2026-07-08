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Mundial 2026: El DT de Suiza calentó la previa del encuentro ante Argentina

Murat Yakin, DT de Suiza, opinó que Argentina no es "invencible". Se enfrentarán el sábado por un lugar en semis del Mundial 2026.

8 de julio 2026 · 12:20hs
Mundial 2026: El DT de Suiza calentó la previa del encuentro ante Argentina

El entrenador del seleccionado de Suiza, Murat Yakin, calentó la previa del encuentro que disputarán sus dirigidos ante Argentina en una de las series correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026 que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

Luego de eliminar a Colombia por penales y ubicarse entre los mejores ocho de la cita ecuménica, el DT suizo analizó la victoria obtenida ante el combinado dirigido por el argentino Néstor Lorenzo.

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Suiza está en los cuartos de final del Mundial 2026.

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"Queríamos ser la mejor selección suiza que haya participado en una Copa Mundial y logramos hacer historia", afirmó en una primera instancia al marcar el pase de fase y dio sus primeros detalles del cotejo que se avecina: "Conocemos la mentalidad de los equipos sudamericanos, todos los duelos son importantes.".

El DT de Suiza analizó la previa del encuentro ante la Scaloneta

Sobre Argentina, Yakin dijo que el cruce representa una oportunidad singular y un desafío táctico de máximo nivel: “Ahora jugaremos contra el campeón del mundo y esta es una oportunidad única para nosotros. Sin embargo, se pudo ver que Argentina no es invencible".

En la continuidad, volvió a subrayar el potencial de su selección: "Creo que hemos trabajado muy duro y ahora tenemos esta oportunidad. Por supuesto que trataremos de vencer al campeón”.

“Va a ser un partido muy interesante. Desde el punto de vista táctico, intentaremos competir contra el campeón vigente. Y esto va a ser increíble”, soltó en la continuidad, resaltando el nivel de la Scaloneta.

“Para nosotros es un sueño. Argentina nos espera”. Y agregó en el final: “Tenemos las cualidades en la cancha, y creo que hoy se pudo comprobar: la madurez de nuestros jugadores, la calidad de los jugadores. Creo que podemos lograr grandes cosas con este equipo”, se entusiasmó.

Mundial 2026 Suiza Argentina
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