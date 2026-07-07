Uno Entre Rios | Ovación | Mundial 2026

Suiza festejó en los penales y será rival de la Argentina en cuartos de final

Tras igualar 0 a 0, los europeos se impusieron por 4 a 3 en los penales sobre Colombia. Suiza será el próximo rival de Argentina en el Mundial 2026.

7 de julio 2026 · 20:08hs
Suiza está en los cuartos de final del Mundial 2026.

Suiza está en los cuartos de final del Mundial 2026.

La selección de Suiza se clasificó este martes a los cuartos de final del Mundial 2026 luego de imponerse por 4 a 3 en la definición por penales sobre Colombia, tras igualar 0 a 0 en los 120 minutos. En la próxima instancia, el conjunto europeo enfrentará a Argentina por un lugar en las semifinales.

El encuentro de octavos de final fue extremadamente equilibrado y con pocas situaciones claras de gol. Desde el inicio, ambos equipos priorizaron el orden defensivo y evitaron asumir riesgos, lo que derivó en un desarrollo muy disputado en la mitad de la cancha.

Si quieren tanto que Argentina gane, ¿para qué nos hacen venir a jugar?, se quejó el DT de Egipto.

Hay bronca en Egipto tras la derrota ante la Selección Argentina

La Selección Argentina está entre los ocho mejores del torneo.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?

Suiza monopolizó la posesión durante buena parte del primer tiempo y alcanzó un 62% del control del balón en los primeros 15 minutos, aunque sin lograr traducir esa superioridad en ocasiones de verdadero peligro.

La primera llegada importante fue para Colombia. A los 21 minutos, Gustavo Puerta recibió en el borde del área y sacó un remate al palo izquierdo que encontró una gran respuesta del arquero Gregor Kobel, quien evitó la apertura del marcador.

La reacción europea llegó cerca de la media hora. Fabian Rieder apareció dentro del área con un disparo cruzado que Camilo Vargas bloqueó de gran manera. Dos minutos después, Dan Ndoye volvió a exigir al arquero colombiano, que respondió con seguridad para mantener el cero.

En el complemento, Suiza volvió a tomar la iniciativa desde el manejo de la pelota y generó otra aproximación con un tiro libre de Rieder que pasó muy cerca del poste derecho de Vargas.

Colombia respondió a los 63 minutos con un remate desviado de Luis Javier Suárez, aunque con el correr del encuentro el desgaste físico comenzó a hacerse evidente y las llegadas disminuyeron considerablemente.

El tiempo suplementario ofreció las mejores oportunidades para los sudamericanos. A los 99 minutos, Jhon Lucumí ganó de cabeza tras un centro y estrelló el balón en el travesaño, en la ocasión más clara de todo el partido. Apenas un minuto más tarde, Richard Ríos probó desde media distancia y su remate pasó muy cerca del palo izquierdo.

La presión colombiana continuó cuando Jáminton Campaz exigió otra gran intervención de Kobel con un potente disparo. Sin embargo, el arquero suizo volvió a responder con solvencia para sostener el empate.

En el segundo tiempo suplementario, el conjunto europeo intentó adelantarse con un remate de Granit Xhaka que se fue por encima del travesaño, mientras que Colombia volvió a desperdiciar una gran oportunidad a los 115 minutos, cuando Campaz definió por arriba del arco tras ingresar al área.

Suiza lo ganó en los penales

La clasificación se resolvió desde los doce pasos. Juan Fernando Quintero abrió la serie con un gol para Colombia y Xhaka igualó para Suiza. Dávinson Sánchez falló al estrellar su remate en el travesaño y Zeki Amdouni puso en ventaja a los europeos.

Campaz empató nuevamente la serie, mientras que Manuel Akanji desperdició su ejecución al enviar el balón por encima del arco. Sin embargo, el arquero Kobel volvió a convertirse en figura al contener el disparo de Juan Camilo "Cucho" Hernández.

Cedric Itten adelantó otra vez a Suiza, Luis Díaz mantuvo con vida a Colombia al convertir el cuarto penal de su equipo y toda la presión quedó en los pies de Ruben Vargas. El volante no falló, marcó el 4-3 definitivo y desató el festejo europeo.

Con una actuación sólida desde lo defensivo y la figura determinante de Gregor Kobel tanto durante el partido como en la tanda de penales, Suiza selló su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, donde buscará dar otro golpe frente a Argentina.

Mundial 2026 Suiza Colombia Argentina
Noticias relacionadas
Lionel Messi, con la emoción a flor de piel.

La emoción y llanto de Lionel Messi tras la infartante clasificación de la Selección Argentina

Enzo Fernández anotó el tanto de la clasificación de la Selección Argentina a cuartos de final del Mundial 2026.

La Selección Argentina sufrió, derrotó 3 a 2 a Egipto y está en cuartos de final

El gobierno de Paraguay se despegó de la sdeclaraciones de la cenadora Celeste Amarilla por sus insultos a Kylian Mbappé

Kylian Mbappé: los gobiernos de Francia y Paraguay repudiaron a la senadora Celeste Amarilla

Leandro Paredes ingresaría en el 11 inicial de la Selección Argentina, en reemplazo de Thiago Almada. Esto provocaría un adelantamiento de Enzo Fernández.

La Selección Argentina va por el pase a cuartos de final del Mundial 

Ver comentarios

Lo último

Suiza festejó en los penales y será rival de la Argentina en cuartos de final

Suiza festejó en los penales y será rival de la Argentina en cuartos de final

El dólar subió otro escalón y su cotización fue $1.515

El dólar subió otro escalón y su cotización fue $1.515

Lionel Scaloni, sobre el agónico triunfo: No puedo hablar de la emoción

Lionel Scaloni, sobre el agónico triunfo: "No puedo hablar de la emoción"

Ultimo Momento
Suiza festejó en los penales y será rival de la Argentina en cuartos de final

Suiza festejó en los penales y será rival de la Argentina en cuartos de final

El dólar subió otro escalón y su cotización fue $1.515

El dólar subió otro escalón y su cotización fue $1.515

Lionel Scaloni, sobre el agónico triunfo: No puedo hablar de la emoción

Lionel Scaloni, sobre el agónico triunfo: "No puedo hablar de la emoción"

Hay bronca en Egipto tras la derrota ante la Selección Argentina

Hay bronca en Egipto tras la derrota ante la Selección Argentina

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?

Policiales
Concordia: procesan a banda que vendía drogas por Telegram

Concordia: procesan a banda que vendía drogas por Telegram

Condenaron a un hombre que cruzó de Entre Ríos a Uruguay con 120.000 reales sin declarar

Condenaron a un hombre que cruzó de Entre Ríos a Uruguay con 120.000 reales sin declarar

Incendio en emprendimiento de pastas de Paraná provocó importantes daños 

Incendio en emprendimiento de pastas de Paraná provocó importantes daños 

Edgardo Kueider: la Justicia paraguaya pidió dos años y dos meses de cárcel para el exsenador

Edgardo Kueider: la Justicia paraguaya pidió dos años y dos meses de cárcel para el exsenador

Causa Contratos Truchos: el Estado busca recuperar 53 millones de dólares en el juicio oral

Causa Contratos Truchos: el Estado busca recuperar 53 millones de dólares en el juicio oral

Ovación
Martiniano Dato continuará en Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia

Martiniano Dato continuará en Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia

Comunicaciones oficializó la continuidad de Ignacio Titi Barsanti

Comunicaciones oficializó la continuidad de Ignacio Titi Barsanti

Juan Sebastián Amato Ayala seguirá al frente de Tomás de Rocamora

Juan Sebastián Amato Ayala seguirá al frente de Tomás de Rocamora

Los Pumitas perdieron con Inglaterra y no lograron avanzar a semifinales del Mundial M20

Los Pumitas perdieron con Inglaterra y no lograron avanzar a semifinales del Mundial M20

Fin de la ilusión Xeneize: Paulo Dybala continuará en Roma

Fin de la ilusión Xeneize: Paulo Dybala continuará en Roma

La provincia
Paraná: un túnel peatonal comunicará varios barrios con la Avenida Urbana

Paraná: un túnel peatonal comunicará varios barrios con la Avenida Urbana

Últimos días para inscribirse al 41° Encuentro Entrerriano de Teatro

Últimos días para inscribirse al 41° Encuentro Entrerriano de Teatro

Habilitarán canal de comunicación con Pymes y emprendedores

Habilitarán canal de comunicación con Pymes y emprendedores

Peregrinos con María, hacia un mundo más humano: el lema que guiará la 44 Peregrinación de los Pueblos

"Peregrinos con María, hacia un mundo más humano": el lema que guiará la 44 Peregrinación de los Pueblos

Granja Tres Arroyos: aprobaron eximición de tasas para trabajadores afectados

Granja Tres Arroyos: aprobaron eximición de tasas para trabajadores afectados

Dejanos tu comentario