Suiza festejó en los penales y será rival de la Argentina en cuartos de final

Tras igualar 0 a 0, los europeos se impusieron por 4 a 3 en los penales sobre Colombia. Suiza será el próximo rival de Argentina en el Mundial 2026.

La selección de Suiza se clasificó este martes a los cuartos de final del Mundial 2026 luego de imponerse por 4 a 3 en la definición por penales sobre Colombia, tras igualar 0 a 0 en los 120 minutos. En la próxima instancia, el conjunto europeo enfrentará a Argentina por un lugar en las semifinales.

El encuentro de octavos de final fue extremadamente equilibrado y con pocas situaciones claras de gol. Desde el inicio, ambos equipos priorizaron el orden defensivo y evitaron asumir riesgos, lo que derivó en un desarrollo muy disputado en la mitad de la cancha.

Suiza monopolizó la posesión durante buena parte del primer tiempo y alcanzó un 62% del control del balón en los primeros 15 minutos, aunque sin lograr traducir esa superioridad en ocasiones de verdadero peligro.

La primera llegada importante fue para Colombia. A los 21 minutos, Gustavo Puerta recibió en el borde del área y sacó un remate al palo izquierdo que encontró una gran respuesta del arquero Gregor Kobel, quien evitó la apertura del marcador.

La reacción europea llegó cerca de la media hora. Fabian Rieder apareció dentro del área con un disparo cruzado que Camilo Vargas bloqueó de gran manera. Dos minutos después, Dan Ndoye volvió a exigir al arquero colombiano, que respondió con seguridad para mantener el cero.

En el complemento, Suiza volvió a tomar la iniciativa desde el manejo de la pelota y generó otra aproximación con un tiro libre de Rieder que pasó muy cerca del poste derecho de Vargas.

Colombia respondió a los 63 minutos con un remate desviado de Luis Javier Suárez, aunque con el correr del encuentro el desgaste físico comenzó a hacerse evidente y las llegadas disminuyeron considerablemente.

El tiempo suplementario ofreció las mejores oportunidades para los sudamericanos. A los 99 minutos, Jhon Lucumí ganó de cabeza tras un centro y estrelló el balón en el travesaño, en la ocasión más clara de todo el partido. Apenas un minuto más tarde, Richard Ríos probó desde media distancia y su remate pasó muy cerca del palo izquierdo.

La presión colombiana continuó cuando Jáminton Campaz exigió otra gran intervención de Kobel con un potente disparo. Sin embargo, el arquero suizo volvió a responder con solvencia para sostener el empate.

En el segundo tiempo suplementario, el conjunto europeo intentó adelantarse con un remate de Granit Xhaka que se fue por encima del travesaño, mientras que Colombia volvió a desperdiciar una gran oportunidad a los 115 minutos, cuando Campaz definió por arriba del arco tras ingresar al área.

Suiza lo ganó en los penales

La clasificación se resolvió desde los doce pasos. Juan Fernando Quintero abrió la serie con un gol para Colombia y Xhaka igualó para Suiza. Dávinson Sánchez falló al estrellar su remate en el travesaño y Zeki Amdouni puso en ventaja a los europeos.

Campaz empató nuevamente la serie, mientras que Manuel Akanji desperdició su ejecución al enviar el balón por encima del arco. Sin embargo, el arquero Kobel volvió a convertirse en figura al contener el disparo de Juan Camilo "Cucho" Hernández.

Cedric Itten adelantó otra vez a Suiza, Luis Díaz mantuvo con vida a Colombia al convertir el cuarto penal de su equipo y toda la presión quedó en los pies de Ruben Vargas. El volante no falló, marcó el 4-3 definitivo y desató el festejo europeo.

Con una actuación sólida desde lo defensivo y la figura determinante de Gregor Kobel tanto durante el partido como en la tanda de penales, Suiza selló su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, donde buscará dar otro golpe frente a Argentina.