Derbi paranaense en el Torneo Regional del Litoral

Estudiantes y Rowing se medirán por la 10ª fecha del Top 10 del Torneo Regional del Litoral. En Segunda, Tilcara visitará a Los Pampas de Rufino.

Albinegros y Remeros volverán a verse las caras por el Torneo Regional del Litoral.

Tarde de clásico de rugby paranaense en el Torneo Regional del Litoral (TRL) . Por la 10 fecha (inicia la segunda rueda) del Top 10, Estudiantes y Rowing se enfrentarán este sábado en la sede central del Parque Urquiza de la entidad Albinegra.

Debido al partido de Argentina-Gales en San Juan desde las 16 por el Nations Championship, en el interuniones se repiten los horarios de la semana pasada: Top 10 en Pre B 10.45, Reserva y Pre A 12.30, y Primera 14.15. Por su parte en Segunda será: Pre 10.45, Reserva 12.30 y Primera 14.15.

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En el partido principal de la jornada, el árbitro será Facundo Gorla; mientras que los asistentes serán Fernando De Veo y Santiago Jelicic (todos representantes de la Unión Santafesina de Rugby).

Pedro Fontanetto, head coach del CAE, alistará al siguiente equipo: Diego Correa, Francisco Floreán y Tomás Bertot; Patricio Ferreras y Lisandro Uranga; Felipe Villagrán, Juan Mernes y Álvaro Ferreyra (C); Joaquín Maiztegui y Sebastián Dorigón; Emilio Faggi, Mateo Santana, Santo Lescano, Justo Arias y Bruno Heit.

Por su parte, Gastón Conde y Francisco Nin, la dupla del PRC, dispondrán de esta alineación: Juan Oldani, Lucas Lerena y Esteban Acosta; Franco Dall´Ava y Joaquín Moine; Facundo Taboada, Tomás Acosta Cis y Andrés Agasse (C); Franco Osuna y Aquiles Bourdín; Emanuel Schiavo, Mateo Baroli, Julián Pistrilli, Nahuel Gudiño y Ramiro Bornisen.

Ambos equipos vienen de perder ajustadamente en la última fecha, Estudiantes contra CRAI como local y Rowing ante Gimnasia y Esgrima de Rosario como visitante, por lo que irán por la recuperación.

En los últimos años ha predominado el dominio de Estudiantes en el derbi, por lo que los locales buscarán ratificar su hegemonía. El cuadro visitante intentará ponerle fin a su racha adversa.

El resto de los partidos serán Universitario de Rosario-Santa Fe RC (árbitro Agustín Suárez Silva, de la Unión de Rugby de Rosario), GER-Old Resian (Joaquín Zapata, de la USR), Duendes-CRAI -televisado por DSports- (Carlos Poggi, de la URR)y Jockey de Rosario-Jockey de Venado Tuerto (Lucas Palacios de la URR).

Las posiciones son Estudiantes 32 puntos, Duendes 30, Santa Fe RC y GER 29, CRAI 28, Jockey (R) 24, Rowing 20, Universitario y Old Resian 18 y Jockey (VT) 12.

Por la Segunda del Torneo Regional del Litoral

Esta jornada se jugará también la novena fecha de la Segunda del TRL. Tilcara, el único representante de la Unión Entrerriana de Rugby en la división, viajará hasta el sur de la provincia de Santa Fe, donde visitará a Los Pampas de Rufino. José Parra de la URR será el encargado de impartir justicia.

Facundo Carlevaro, entrenador del Verde, dispondrá del siguiente equipo titular: Uriel Abalde, Matías Verdún y Valentino Sigura; Mateo Arce y Germán Savio (C); Andrés Schroeder, Justo Seghezzo y Juan Arnau; Manuel Massoni y Valentín Di Liscia; Lautaro Cipriani, Agustín Lacunza, Luca Erbetta, Giuliano Piaggio y Tomás Sigura.

El equipo de Sauce Montrull viene de ganarle holgadamente como local a Gimnasia y Esgrima de Pergamino, por lo que tratará de estirar su racha triunfal para acercarse poco a poco a los puestos de vanguardia, tras una primera rueda bastante irregular.

El resto de los partidos serán La Salle de Santa Fe-Cha Roga Club de Santo Tomé (árbitro Alfredo Fun de la USR), Logaritmo de Rosario-Los Caranchos (Juan I. Vega de la URR), CRAR de Rafaela-Universitario de Santa Fe (Fabián Prats de la USR) y Provincial de Rosario-Regatas & Belgrano de San Nicolás (Emiliano Coll de la URR).

Vale destacar que este capítulo se inició el jueves con el compromiso que sostuvieron Gimnasia y Esgrima de Pergamino ante Alma Juniors de Esperanza, en la ciudad del norte bonaerense, que finalizó 15-43 (0-5).

Las posiciones son Logaritmo* 34 puntos; CRAR* 32; Alma Juniors* y Universitario 30; Los Caranchos y Provincial 26; Tilcara 19; Regatas/Belgrano 16; Los Pampas 12; La Salle 10; Gimnasia (P) 7; Cha Roga Club 5. (*) Clasificado Top 6 Copa Oro.