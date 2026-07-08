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Cuti Romero estará disponible ante Suiza

El defensor marcó el primer gol de la remontada Albiceleste ante Egipto y finalizó el partido extenuado, pero llegará sin problemas al duelo ante los europeos.

8 de julio 2026 · 21:24hs
Cuti Romero estará disponible ante Suiza.

Cuti Romero estará disponible ante Suiza.

La histórica remontada de la Selección Argentina ante Egipto había encedido una pequeña alarma en medio de la euforia de los festejos porque Cuti Romero terminó con una molestia, pero esa preocupación desapareció rápidamente ya que se trató de un calambre.

El zaguero, quien fue el autor del primer gol del combinado nacional, tras un cabezazo tremendo que venció la resistencia del arquero egipcio Mostafa Shobeir, finalizó el encuentro con su gemelo izquierdo cargado, pero no hay de qué preocuparse.

El cordobés es una pieza fundamental en la última línea de la Selección Argentina.

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Por eso, el cordobés de 28 años será titular el próximo sábado a las 22, cuando Argentina se enfrente a Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo. Si bien hay que esperar a los entrenamientos de esta tarde y mañana, no se avizoran demasiadas modificaciones en el equipo que estuvo de titular ante Egipto.

La evolución del defensor será seguida por el cuerpo médico, aunque el panorama es alentador y todo indica que podrá trabajar con normalidad junto al resto del plantel. Romero se consolidó como una pieza clave en la última línea del seleccionado argentino y su presencia es considerada fundamental para afrontar un duelo de alta exigencia como el que se avecina ante el conjunto suizo, que buscará dar el golpe en los cuartos de final.

Cuti Romero estará disponible ante Suiza

Cuti Romero estará disponible ante Suiza.

Cuti Romero estará disponible ante Suiza.

Este miércoles, el plantel de la Albiceleste se entrenó en una jornada que estuvo destinada principalmente a la recuperación de los jugadores que sumaron minutos ante Egipto y los primeros 15 minutos fueron abiertos a la prensa.

Este jueves también se entrenará ya para definir el once titular y el viernes será el día de práctica más la conferencia de prensa del entrenador Lionel Scaloni. El sábado el encuentro se disputará en Arrowhead Stadium (Kansas City).

Cuti Romero Suiza Argentina Mundial 2026
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