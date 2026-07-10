El TC acelera en Posadas: Mariano Werner buscará prenderse al campeonato

La octava fecha del Turismo Carretera tendrá 54 pilotos en pista. La clasificación será este sábado a partir de las 16.03. El Zorro intentará colarse arriba.

El Turismo Carretera volverá a rugir este fin de semana con la disputa de la octava fecha del campeonato 2026 en el autódromo Rosamonte de Posadas, Misiones. La clasificación se llevará a cabo el sábado 11 de julio entre las 16:03 y las 16:50 horas. La actividad se dividirá en cuatro cuartos de 8 minutos cada uno, comenzando con el 4º cuarto y finalizando con el 3º.

La categoría más popular del automovilismo argentino afrontará una cita clave antes de ingresar en la etapa decisiva de la temporada y todas las miradas de Entre Ríos estarán puestas en Mariano Werner, quien intentará recuperar terreno en el campeonato y consolidarse entre los principales aspirantes a la Copa de Oro.

El piloto paranaense llegó a la tierra colorada ubicado en el 12° puesto del certamen con 149,5 puntos. Si bien ya logró una victoria en la temporada, resultado indispensable para aspirar al título siempre que termine entre los mejores del campeonato, necesita sumar fuerte en las próximas fechas para acercarse a los puestos de privilegio y evitar complicaciones pensando en la definición del torneo.

Werner viene de un fin de semana complejo en Rafaela, escenario de la séptima fecha, donde no pudo capitalizar el potencial de su Ford Mustang como esperaba y terminó cediendo terreno frente a varios rivales directos. Ahora buscará revertir esa situación en un circuito que históricamente suele ofrecer carreras muy exigentes debido a las altas temperaturas, la humedad característica de Misiones y el desgaste que sufren tanto los neumáticos como la mecánica.

El campeonato tiene un nuevo líder. Jonatan Castellano, con Dodge Challenger del Galarza Racing, recuperó la punta tras la última competencia y encabeza las posiciones con una ventaja de 14 puntos sobre José Manuel Urcera, quien compite con Mercedes-Benz. Más atrás aparece Hernán Palazzo, con Toyota Camry, a 20,5 unidades del primer lugar, en un torneo que continúa muy parejo y con varios pilotos en condiciones de pelear por la cima.

El TC acelera en Posadas: Mariano Werner buscará prenderse al campeonato

El TC acelera en Posadas: Mariano Werner buscará prenderse al campeonato

La victoria en Rafaela quedó en manos de Valentín Aguirre, quien le dio un nuevo triunfo al Chevrolet Camaro y llegará con el envión anímico de haber festejado en la fecha anterior. Esa paridad es uno de los principales atractivos que presenta el campeonato, donde distintas marcas y equipos lograron alternarse en los puestos de vanguardia a lo largo de las primeras siete competencias.

La cita en Posadas también marcará la carrera con menor cantidad de participantes de la temporada. Serán 54 los pilotos inscriptos, producto de dos bajas y una incorporación respecto de la presentación anterior. De todos modos, la grilla seguirá mostrando un alto nivel de competitividad con los principales protagonistas del automovilismo nacional presentes en el trazado misionero.

El circuito Rosamonte representa un desafío muy particular para los equipos. Sus curvas lentas, sectores trabados y fuertes desniveles obligan a encontrar una puesta a punto equilibrada, mientras que las elevadas temperaturas suelen influir en el rendimiento de los motores y en la conservación de los neumáticos. La estrategia y la administración del auto también juegan un papel determinante durante el fin de semana.

Para Werner será una nueva oportunidad de demostrar el potencial del Ford Mustang y recuperar protagonismo. El entrerriano, tricampeón del Turismo Carretera y uno de los referentes de la categoría en los últimos años, sabe que cada punto empieza a ser determinante cuando el calendario ingresa en su segunda mitad. Aunque cuenta con el triunfo reglamentario, todavía necesita mejorar su posición en el campeonato para llegar con mayor tranquilidad a la instancia decisiva.

La actividad comenzará este sábado con los entrenamientos y la clasificación, mientras que mañana se disputarán las tres series clasificatorias y, posteriormente, la final correspondiente a la octava fecha del campeonato. Como es habitual, la competencia podrá seguirse en todo el país a través de la televisión.

Con ocho fechas disputadas tras el paso por Posadas, el Turismo Carretera empezará a perfilar con mayor claridad a los candidatos que buscarán un lugar en la Copa de Oro.