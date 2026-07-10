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Los campeones de la Federación Entrerriana de Box competirán en el Campeonato Regional

Los representantes de la Federación Entrerriana de Box se medirán este viernes, en Córdoba, ante representantes locales.

10 de julio 2026 · 17:34hs
El paranaense Iván Frutos es el campeón de la Federación Entrerriana de Box en la categoría Hasta 75 kilos.

Prensa Federación Cordobesa de Box

El paranaense Iván Frutos es el campeón de la Federación Entrerriana de Box en la categoría Hasta 75 kilos.

Representantes de la Federación Entrerriana de Box (FEB) afrontarán este viernes un desafío decisivo en Córdoba, donde disputará las finales del Campeonato Regional Zona 5 de boxeo amateur frente a representantes locales. Los ganadores de cada combate obtendrán la clasificación al Campeonato Nacional de Mayores Masculinos 2026.

La jornada se desarrollará en el microestadio de la Asociación Cordobesa de Técnicos de Boxeo (Actbc), con un programa de 20 peleas y apertura de puertas prevista para las 21. La velada definirá a los clasificados de la Región 5 para el Campeonato Nacional, que se llevará a cabo en la ciudad santafesina de Gálvez.

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En la antesala de la competencia, los pugilistas cumplieron con el pesaje oficial en las instalaciones del estadio Mario Alberto Kempes.

La FEB contará con siete púgiles en las finales, que buscarán conseguir la mayor cantidad de plazas posibles para el Campeonato Nacional de Mayores Masculinos, una de las competencias más importantes del calendario amateur argentino.

Las peleas del Campeonato Regional

Hasta 49 kilos: Lucas Pérez (Gualeguaychú) vs Pablo Perona (Córdoba)

Hasta 60 kilos: Jeremías Castillo (Gualeguaychú) vs Brian Báez (Coronel Moldes)

Hasta 64 kilos: Ramón Silva (Villaguay) vs Matías Charras (Córdoba)

Hasta 69 kilos: Ariel Boson (Colón) vs Seth Reinoso (Córdoba)

Hasta 75 kilos: Iván Frutos (Paraná) vs Kevin Oga (Córdoba)

Hasta 81 kilos: Milton Giménez (Colón) vs Luciano Santander (Arroyito)

Más de 91 kilos: Nahuel Vera (Feliciano) vs Franco Paredes (Córdoba)

Federación Entrerriana de Box Campeonato Regional Córdoba boxeo
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