La previa de TC en Posadas comenzó a vivirse en la noche de este jueves donde el piloto paranaense Mariano Werner fue uno de los grandes protagonistas.

Mariano Werner fue el gran protagonista en la presentación del TC en Posadas.

La previa de Turismo Carretera en Posadas comenzó a vivirse en la noche de este jueves donde el piloto paranaense Mariano Werner fue uno de los grandes protagonistas, ante una gran cantidad de fanáticos. La actividad seguirá el viernes con la habilitación del autódromo para el ingreso del público.

La gente que se acercó hasta la conferencia de prensa aprovechó para sacarse fotos con el ídolo de Ford y con los otros pilotos que se hicieron presentes.

El Automóvil Club Misiones (ACA) habilitará los portones de ingreso desde las 12, aunque previamente se podrán gestionar el canje de entradas por pulsera y agilizar los accesos.

Diferentes grupos de Posadas, distintos puntos de la provincia y los primeros desde todo el país que aguardan el ingreso al autódromo Rosamonte, para vivir la XVIII edición del TC en la capital provincial.

La espera se terminará este viernes, ya que cada grupo podrá acomodarse en los diferentes sectores del autódromo esperando que la actividad arranque este sábado.

El Turismo Carretera se presenta este fin de semana en el Autódromo de Posadas (Misiones) con un total de 54 inscriptos para disputar la 8ª fecha del campeonato 2026. Tras la última visita a Rafaela se registraron 2 bajas y 1 alta, por lo que se trata de la carrera con la menor cantidad de vehículos en lo que va del año, continuando con una tendencia a la baja desde la 2ª fecha en Viedma.

Cabe destacar que Jonatan Castellano (Dodge Challenger) aterriza en el trazado de la tierra colorada como líder indiscutido del torneo, mientras que Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) viene de ganar en la fecha anterior.

El campeonato del TC

Jonatan Castellano lidera el certamen luego de recuperar la punta en la fecha anterior. El piloto del Galarza Racing supera por 14 unidades a su escolta, José Manuel Urcera (Mercedes-Benz). El trío de punta lo completa Hernán Palazzo (Toyota Camry), a 20,5 puntos del líder.