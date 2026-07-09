Uno Entre Rios | Ovación | Argentina

Argentina ya conoce al árbitro que dirigirá los cuartos de final ante Suiza

João Pinheiro, el árbitro portugués con polémica en la última Champions que dirigirá Argentina - Suiza en el Mundial.

9 de julio 2026 · 18:55hs
Argentina ya conoce al árbitro que dirigirá los cuartos de final ante Suiza.

Argentina ya conoce al árbitro que dirigirá los cuartos de final ante Suiza.

El portugués João Pinheiro fue elegido por la FIFA como el árbitro para el duelo entre la Selección Argentina y Suiza, este sábado desde las 22 en Kansas City, por los cuartos de final del Mundial 2026. El juez ya dirigió a los europeos en la fase de grupos, pero será la primera vez que lo haga con el seleccionado albiceleste. Tiene experiencia internacional en los certámenes de la UEFA pero viene de protagonizar una gran polémica en la última Champions League.

El colegiado de 38 años, nacido en Vila Nova de Famalicão, es una de las caras habituales del arbitraje europeo y cuenta con trayectoria en competencias de primer nivel. Debutó en la Primera de Portugal en 2015 y desde entonces creció. Esta es su primera Copa del Mundo y ya tuvo suficiente acción: arbitró el encuentro por la fase de grupos de Suiza y Bosnia, en la que los próximos rivales de la Albiceleste se impusieron por 4-1 y en el que mostró tres tarjetas amarillas y una roja, al central Tarik Muharemovic. Además, también estuvo en el duelo de dieciseisavos de final entre Canadá y Sudáfrica en el que repartió dos amonestaciones.

La FIFA explica las dos polémicas de Argentina vs. Egipto: No nos dejamos influenciar.

La FIFA explica las dos polémicas de Argentina vs. Egipto: "No nos dejamos influenciar"

mercedes sosa cumpliria hoy 91 anos: la voz que sigue emocionando a generaciones

Mercedes Sosa cumpliría hoy 91 años: la voz que sigue emocionando a generaciones

Argentina ya conoce al árbitro que dirigirá los cuartos de final ante Suiza

Argentina ya conoce al árbitro que dirigirá los cuartos de final ante Suiza.

Argentina ya conoce al árbitro que dirigirá los cuartos de final ante Suiza.

A nivel continental, construyó buena parte de su recorrido en las competencias organizadas por la UEFA. Debutó en la Champions League durante la temporada 2022/23 y desde entonces acumuló presencias en varios encuentros de relevancia, incluyendo cruces de eliminación directa.

Uno de los antecedentes más destacados de su carrera reciente fue la semifinal de vuelta entre Bayern Munich y París Saint-Germain en la última edición de la Champions. En ese encuentro, a los 30 minutos del primer tiempo, cuando los franceses se imponían 1-0, no sancionó un penal para los bávaros luego de una mano en el área de su compatriota Joao Neves que reclamó todo el banco del Bayern. Desde el VAR tampoco lo llamaron para revisar la jugada.

No obstante, tiene un largo recorrido internacional que comenzó en 2016 y también arbitró en agosto del año pasado la final de la Supercopa entre PSG y Tottenham, en la que sacó cuatro amarillas y no tuvo demasiado protagonismo.

En el duelo de este sábado estará acompañado por una terna de su misma nacionalidad: Bruno Jesus y Luciano Maia como asistentes, mientras que el cuarto árbitro será el canadiense Drew Fischer.

Argentina Árbitro Suiza Mundial 2026
Noticias relacionadas
Cuti Romero estará disponible ante Suiza.

Cuti Romero estará disponible ante Suiza

Argentina y Suiza: una historia mundialista marcada por la superioridad Albiceleste.

Argentina y Suiza: una historia mundialista marcada por la superioridad Albiceleste

Kristalina Georgieva vendrá a la Argentina a fines de julio

Kristalina Georgieva vendrá a la Argentina a fines de julio

mundial 2026: el dt de suiza calento la previa del encuentro ante argentina

Mundial 2026: El DT de Suiza calentó la previa del encuentro ante Argentina

Ver comentarios

Lo último

Crisis del consumo: una conocida empresa de alfajores entró en concurso preventivo

Crisis del consumo: una conocida empresa de alfajores entró en concurso preventivo

Mario Kempes: Los perdedores siempre van a llorar

Mario Kempes: "Los perdedores siempre van a llorar"

La crespense Agostina Holzheier marcó en el clásico de Avellaneda

La crespense Agostina Holzheier marcó en el clásico de Avellaneda

Ultimo Momento
Crisis del consumo: una conocida empresa de alfajores entró en concurso preventivo

Crisis del consumo: una conocida empresa de alfajores entró en concurso preventivo

Mario Kempes: Los perdedores siempre van a llorar

Mario Kempes: "Los perdedores siempre van a llorar"

La crespense Agostina Holzheier marcó en el clásico de Avellaneda

La crespense Agostina Holzheier marcó en el clásico de Avellaneda

Gimnasia y Tiro busca consolidar su recuperación ante Patronato

Gimnasia y Tiro busca consolidar su recuperación ante Patronato

Comenzó el Torneo Clausura Femenino de la Liga Paranaense

Comenzó el Torneo Clausura Femenino de la Liga Paranaense

Policiales
Un patrullero se incendió en Colonia Avellaneda

Un patrullero se incendió en Colonia Avellaneda

Capturaron a Rubén Alberto Cabra, condenado por trata de personas en Concepción del Uruguay

Capturaron a Rubén Alberto Cabra, condenado por trata de personas en Concepción del Uruguay

Tragedia en General Galarza: una joven murió tras un violento choque

Tragedia en General Galarza: una joven murió tras un violento choque

Paraná: rompieron un vidrio y robaron dinero y elementos de trabajo en una panadería

Paraná: rompieron un vidrio y robaron dinero y elementos de trabajo en una panadería

De Concordia a Goya: condenaron a un hombre que recibió 15 kilos de droga

De Concordia a Goya: condenaron a un hombre que recibió 15 kilos de droga

Ovación
Comenzó el Torneo Clausura Femenino de la Liga Paranaense

Comenzó el Torneo Clausura Femenino de la Liga Paranaense

La crespense Agostina Holzheier marcó en el clásico de Avellaneda

La crespense Agostina Holzheier marcó en el clásico de Avellaneda

Gimnasia y Tiro busca consolidar su recuperación ante Patronato

Gimnasia y Tiro busca consolidar su recuperación ante Patronato

Rubén Vicente cumplirá su palabra y recorrerá 550 kilómetros en bicicleta

Rubén Vicente cumplirá su palabra y recorrerá 550 kilómetros en bicicleta

Unión de Crespo se coronó bicampeón de la APBF

Unión de Crespo se coronó bicampeón de la APBF

La provincia
La Municipalidad de Paraná repara otra vez un caño maestro de agua potable

La Municipalidad de Paraná repara otra vez un caño maestro de agua potable

El Día de la Independencia en Paraná fue disfrutado por cientos de vecinos

El Día de la Independencia en Paraná fue disfrutado por cientos de vecinos

Día de la Independencia: los mensajes de Rogelio Frigerio y de Rosario Romero

Día de la Independencia: los mensajes de Rogelio Frigerio y de Rosario Romero

Últimos días para participar de dos convocatorias nacionales destinadas a cineastas y jóvenes compositores

Últimos días para participar de dos convocatorias nacionales destinadas a cineastas y jóvenes compositores

Despidos en Concordia: la protesta llegó a la gala por el Día de la Independencia

Despidos en Concordia: la protesta llegó a la gala por el Día de la Independencia

Dejanos tu comentario