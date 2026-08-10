Con la presencia de la entrerriana Diana Cabrera, la Selección Argentina femenina de básquet se consagró campeón sudamericana por segunda edición consecutiva. Conquistó el trofeo al derrotar 53 a 44 en la final disputada en el Espacio DAM de Zárate.
Orgullo entrerriano: Diana Cabrera, campeona sudamericana con Argentina
La oriunda de Villa Elisa Diana Cabrera fue una de las figuras de la Albiceleste, que se coronó bicampeona sudamericana tras derrotar 53-44 a Venezuela en la final.
La pívot oriunda de Villa Elisa fue determinante en la final con 10 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias en 29:10 minutos en cancha, y la mayor valoración individual del partido, con una eficiencia de 16. De esta manera completó un excelente torneo con promedios de 10.6 tantos y 10.2 recobres en cinco presentaciones, siendo pieza determinante en el andamiaje Albiceleste.
La capitana Melisa Gretter fue la gran figura del torneo, recibiendo el premio a la MVP (Jugadora Más Valiosa) y aportando 17 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias en el partido definitorio. El equipo dirigido por Gregorio Martínez logró remontar un primer cuarto adverso para asegurar el título invicto frente a su público y clasificar a la AmeriCup 2027 de El Salvador.
Cuarto título para Argentina
Para Argentina es el cuarto campeonato Sudamericano de su historia, después de las coronaciones de Buenos Aires 1948, Tunja 2018 y la reciente en Chile. Sin embargo, el nuevo título también prolonga una racha de enorme protagonismo continental y que se mantiene inalterable desde 2018: la Mayor participó de las últimas cuatro finales sudamericanas.