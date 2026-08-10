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Orgullo entrerriano: Diana Cabrera, campeona sudamericana con Argentina

La oriunda de Villa Elisa Diana Cabrera fue una de las figuras de la Albiceleste, que se coronó bicampeona sudamericana tras derrotar 53-44 a Venezuela en la final.

10 de agosto 2026 · 13:56hs
Orgullo entrerriano: Diana Cabrera, campeona sudamericana con Argentina

Con la presencia de la entrerriana Diana Cabrera, la Selección Argentina femenina de básquet se consagró campeón sudamericana por segunda edición consecutiva. Conquistó el trofeo al derrotar 53 a 44 en la final disputada en el Espacio DAM de Zárate.

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La pívot oriunda de Villa Elisa fue determinante en la final con 10 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias en 29:10 minutos en cancha, y la mayor valoración individual del partido, con una eficiencia de 16. De esta manera completó un excelente torneo con promedios de 10.6 tantos y 10.2 recobres en cinco presentaciones, siendo pieza determinante en el andamiaje Albiceleste.

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La capitana Melisa Gretter fue la gran figura del torneo, recibiendo el premio a la MVP (Jugadora Más Valiosa) y aportando 17 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias en el partido definitorio. El equipo dirigido por Gregorio Martínez logró remontar un primer cuarto adverso para asegurar el título invicto frente a su público y clasificar a la AmeriCup 2027 de El Salvador.

Cuarto título para Argentina

Para Argentina es el cuarto campeonato Sudamericano de su historia, después de las coronaciones de Buenos Aires 1948, Tunja 2018 y la reciente en Chile. Sin embargo, el nuevo título también prolonga una racha de enorme protagonismo continental y que se mantiene inalterable desde 2018: la Mayor participó de las últimas cuatro finales sudamericanas.

Diana Cabrera Argentina Sudamericana
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