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Clasificatorio Sudamericano: la entrerriana Diana Cabrera fue la goleadora en el debut de Argentina

La pivote nacida en Villa Elisa aportó 17 puntos y 11 rebotes (5 ofensivos) en la victoria de la Selección Argentina sobre su par de Colombia.

5 de agosto 2026 · 15:34hs
la entrerriana Diana Cabrera fue la goleadora en el debut de Argentina

la entrerriana Diana Cabrera fue la goleadora en el debut de Argentina

La entrerriana Diana Cabrera fue la goleadora de la Selección Argentina femenina de básquetbol en el debut por el Clasificatorio Sudamericano de Zárate. La pivote nacida en Villa Elisa aportó 17 puntos en la victoria sobre Colombia por 66 a 42, por la primera fecha del certamen en el que inició la defensa del título.

Cabrera fue la Jugadora Más Valiosa del partido con 17 puntos y 11 rebotes (5 ofensivos), acompañada en las estadísticas por Florencia Chagas con 13 puntos, en tanto que Dalma Piri cerró su planilla 9 con unidades (2 triples).

Los pugilistas Johana Beber, Zamira Beber, Pedro Beckman y Bautista Albornoz, y el técnico Nicolás Pagliaruzza.

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Las 12 jugadoras Albicelestes tuvieron una participación importante, permaneciendo al menos un cuarto completo en cancha. Además, la jornada quedó marcada por los estrenos oficiales en la selección mayor de Dalma Piri, Julia Fernández, Paula López y Sofía Lombardero.

La entrerriana Diana Cabrera fue la goleadora en el debut de Argentina

la entrerriana Diana Cabrera fue la goleadora en el debut de Argentina

la entrerriana Diana Cabrera fue la goleadora en el debut de Argentina

El acompañamiento del público se sintió en todo momento. Con un Espacio DAM colmado, el equipo encontró se apoyó en el respaldo de su gente para imponer su propio estilo de juego. El desarrollo del encuentro tuvo un comienzo parejo, con Colombia intentando imponer intensidad y dificultando las primeras ofensivas argentinas.

Con el correr de los minutos el equipo encontró mayor fluidez en ataque, ajustó su defensa y comenzó a construir una diferencia que le permitió manejar el trámite con mayor tranquilidad. El margen en el marcador también le dio la posibilidad al cuerpo técnico de administrar las cargas y rotar permanentemente el plantel.

Diana Cabrera Argentina Colombia sudamericano
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