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Visita del papa León XIV: cómo será el recorrido en la Argentina

Las primeras proyecciones contemplan la realización de varias liturgias multitudinarias a lo largo del recorrido del Papa León XIV

5 de agosto 2026 · 13:27hs
Visita del papa León XIV: cómo será el recorrido en la Argentina

La gira apostólica del papa León XIV por Sudamérica ya tiene sus escalas confirmadas y tendrá como uno de sus ejes centrales a la Argentina. Según la información oficial difundida por la Santa Sede, su visita al país se desarrollará del 8 al 11 de noviembre e incluirá un itinerario concentrado en tres puntos clave: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la emblemática Basílica de Luján.

Si bien la letra chica de la agenda oficial aún no fue ratificada por las autoridades de la Santa Sede, las primeras proyecciones contemplan la realización de varias liturgias multitudinarias a lo largo del recorrido. En ese marco, se prevé la celebración de oficios religiosos de gran convocatoria sobre la Avenida 9 de Julio en la Capital Federal, frente a la histórica Basílica de Luján y en un predio a definir dentro de la capital mediterránea.

Visita del papa León XIV: cómo será el recorrido en la Argentina

Visita del papa León XIV: cómo será el recorrido en la Argentina

El comunicado del Vaticano

“El director de la Sala de Prensa de Santa Sede, Matteo Bruni, informó este 5 de agosto que “el Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países, Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre”.

La visita del papa León XIV comenzará en Uruguay y terminará en Perú. El pontífice permanecerá en el país durante cuatro días y recorrerá tres destinos en Argentina.

El Papa León XIV confirmó su llegada a Argentina en noviembre

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El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo”

Papa León XIV Argentina noviembre recorrido
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