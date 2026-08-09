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Argentina se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026

En Cochabamba, Bolivia, Argentina venció a Brasil por 3 a 2, con parciales de 21-25, 25-21, 20-25, 25-20 y 15-10 y celebró la conquista.

9 de agosto 2026 · 20:45hs
Argentina se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026

Argentina se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026

En un cierre inolvidable en Cochabamba, la Selección Argentina de vóleibol venció a su par de Brasil por 3 a 2, con parciales de 21-25, 25-21, 20-25, 25-20 y 15-10, y se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026. Iñaki Ramos, máximo anotador nacional con 23 puntos.

En el comienzo del partido, Argentina empezó más precisa y se despegó 8-6, ventaja que mantuvo hasta el 13-11. No obstante, allí Brasil presionó con el servicio ante un equipo argentino que también tuvo un bajón en recepción, resolvió de contra y así lo dio vuelta 16-13. De ahí en adelante, el rival se mostró muy efectivo en ataque y así se llevó el primero por 25-21.

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Argentina reaccionó en el comienzo del segundo parcial y se escapó 8-4. A pesar de que Brasil se puso en partido, un ace de Maciel le dio aire por 13-10. Más tarde, los dirigidos por Arredondo lo pasaron a dominar 20-16 y aunque Brasil nuevamente descontó, en el cierre la Selección se mostró más regular para empatarlo 25-21.

Argentina se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026

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El tercer capítulo arrancó parejo en el 8-8, paridad que se mantuvo hasta el 14-15. No obstante, allí Brasil se despegó 18-15 con más contundencia en su juego y ese terminó siendo el quiebre del set. De ahí en adelante, manejó esa diferencia, contó con mayor eficacia en los momentos clave y de esta manera lo ganó 25-20.

Para el cuarto parcial, con Debonis y Salazar, la Selección Argentina pegó de entrada y sacó diferencia de 9-4. A su vez, continuó en buen nivel y bien en ataque para dominarlo 17-11. Los dirigidos por Arredondo controlaron este pasaje del partido, Salazar le dio el set ball y un ataque de Luengas llevó la final a tie break 25-20.

En el quinto, Argentina sacó ventaja de 7-3, pero Brasil respondió con su bloqueo para arrimarse 8-9. Allí rotó Ramos y bloqueos de Debonis y el propio Ramos alejaron a la Selección 12-8. Finalmente, Maciel anotó el punto que desató el festejo argentino por 15-10.

Argentina Copa Brasil Bolivia
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