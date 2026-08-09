Argentina se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026

En Cochabamba, Bolivia, Argentina venció a Brasil por 3 a 2, con parciales de 21-25, 25-21, 20-25, 25-20 y 15-10 y celebró la conquista.

En un cierre inolvidable en Cochabamba, la Selección Argentina de vóleibol venció a su par de Brasil por 3 a 2, con parciales de 21-25, 25-21, 20-25, 25-20 y 15-10, y se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026. Iñaki Ramos, máximo anotador nacional con 23 puntos.

En el comienzo del partido, Argentina empezó más precisa y se despegó 8-6, ventaja que mantuvo hasta el 13-11. No obstante, allí Brasil presionó con el servicio ante un equipo argentino que también tuvo un bajón en recepción, resolvió de contra y así lo dio vuelta 16-13. De ahí en adelante, el rival se mostró muy efectivo en ataque y así se llevó el primero por 25-21.

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Argentina reaccionó en el comienzo del segundo parcial y se escapó 8-4. A pesar de que Brasil se puso en partido, un ace de Maciel le dio aire por 13-10. Más tarde, los dirigidos por Arredondo lo pasaron a dominar 20-16 y aunque Brasil nuevamente descontó, en el cierre la Selección se mostró más regular para empatarlo 25-21.

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El tercer capítulo arrancó parejo en el 8-8, paridad que se mantuvo hasta el 14-15. No obstante, allí Brasil se despegó 18-15 con más contundencia en su juego y ese terminó siendo el quiebre del set. De ahí en adelante, manejó esa diferencia, contó con mayor eficacia en los momentos clave y de esta manera lo ganó 25-20.

Para el cuarto parcial, con Debonis y Salazar, la Selección Argentina pegó de entrada y sacó diferencia de 9-4. A su vez, continuó en buen nivel y bien en ataque para dominarlo 17-11. Los dirigidos por Arredondo controlaron este pasaje del partido, Salazar le dio el set ball y un ataque de Luengas llevó la final a tie break 25-20.

En el quinto, Argentina sacó ventaja de 7-3, pero Brasil respondió con su bloqueo para arrimarse 8-9. Allí rotó Ramos y bloqueos de Debonis y el propio Ramos alejaron a la Selección 12-8. Finalmente, Maciel anotó el punto que desató el festejo argentino por 15-10.