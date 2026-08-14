La expresión nació en de internet y, rápidamente, se convirtió en una tendencia en espacios como TikTok, Instagram y X

En las redes sociales siempre hay lugar para una nueva tendencia. TikTok, Instagram y X convierten frases, memes, gestos o situaciones en fenómenos que rápidamente se vuelven virales y terminan dando lugar a todo un concepto. Es así como en los últimos meses, se volvió viral en países de Latinoamérica: “Farmear aura”.

Se trata de una tendencia que incluso llegó a convertirse en una competencia. Existen batallas públicas en plazas donde los participantes se enfrentan para ver quién logra “farmear” más aura . Pero ¿qué significa realmente “farmear aura” ? Para entender por qué esta expresión se volvió popular y de qué se trata es necesario desglosar la frase.

"Farmear aura": qué es el concepto viral en redes que llegó a las plazas y los famosos

Qué es aura

El concepto de “aura” comenzó a utilizarse en redes sociales para hacer referencia a una especie de energía o presencia que transmite una persona. Se aplica a quienes “vibran alto”, tienen estilo, seguridad o confianza.

Uno de los ejemplos más conocidos en redes sociales es Lionel Messi. En TikTok e Instagram circulan videos del futbolista de la Selección Argentina en los que los usuarios destacan su manera de comportarse, su seguridad, su presencia o la forma en que parece imponerse en determinadas situaciones.

Qué es farmear

Por su parte, el concepto “farmear” tiene su origen en el lenguaje del mundo de los videojuegos. En ese ámbito, se utiliza para describir la acción de repetir determinadas tareas con el objetivo de conseguir o acumular recursos, experiencia o puntos.

Por eso, cuando se habla de “farmear aura”, la idea es justamente la de ganar presencia, confianza, estilo. “Farmear aura” es hacer algo que te haga sumar puntos de aura. Y cuanto más impactante, seguro o “icónico” sea su actitud o presencia, mayor será la cantidad de aura que esa persona tiene.

La tendencia de "farmear aura"

El concepto de “farmear aura” llegó tan lejos que en redes sociales comenzaron a viralizarse competencias y batallas de “farmear aura”. En espacios públicos, como plazas y parques, jóvenes se reúnen para competir y demostrar quién puede acumular más confianza, presencia o actitud.

La tendencia también comenzó a trasladarse al mundo del streaming. Distintos creadores empezaron a comentar el fenómeno y replicar las competencias.

@parenlamanok NADIE FARMEA AURA COMO ESTOS VIEJOS sonido original - PLM

Sin ir más lejos, en las últimas horas se hizo viral un video de Marcelo Tinelli, quien se sumó a la tendencia e imitó este tipo de competencias.