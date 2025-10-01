Argentina se mide con Australia por la segunda fecha

Este miércoles Argentina buscará su segundo triunfo consecutivo para consolidarse como uno de los candidato. Arranca a las 20.

Argentina y Australia jugarán por la segunda jornada del Grupo D del Mundial Sub 20 de la FIFA, que se disputa en Chile. El equipo dirigido por Diego Placente jugará en el segundo turno de la jornada y, si Italia le gana a Cuba, podrá clasificar a octavos con un triunfo ante el combinado oceánico. El partido será en el Estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso, el miércoles a las 20.

Argentina llega al duelo ante Australia con la confianza de haber logrado un gran triunfo por 3-1 ante Cuba, en la primera jornada del Grupo D de la Copa del Mundo, con un jugador menos desde los 10 minutos de la primera etapa por la expulsión de Santiago Fernández.

Rabia: la vacunación, clave para salvar vidas y lograr un mundo libre de la enfermedad

Argentina le ganó a Cuba en su estreno en el Mundial Sub 20 de Chile

Dos goles de Alejo Sarco y uno de Ian Subiabre sellaron la victoria y dejaron al equipo de Diego Placente con la posibilidad de clasificar a octavos en la segunda fecha del grupo. Si Italia le gana a Cuba en el primer turno del miércoles, el seleccionado albiceleste pasará de fase con un triunfo ante su par oceánico.

Australia viene de caer 1-0 con Italia en la primera fecha, por lo que debe ganarle a Argentina si quiere soñar con la posibilidad de pasar de ronda.

El probable once inicial de Argentina vs. Australia, por el Mundial Sub 20

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Teo Rodríguez Pagano, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino o Ian Subiabre y Alejo Sarco.DT: Diego Placente.

La posible formación de Australia vs. Argentina, por el Mundial Sub 20

Steven Hall; Joshua Inserra, Sebastián Esposito, Panagiotis Kikianis, Fabia Vincenzo Talladira; Daniel Bennie, Rhys Marlon Youlley, Paul Okon, Alexander Badolato; Luka Jovanovic, Musa Touré. DT: Trevor Morgan.

Argentina vs. Australia, por el Mundial Sub 20: dónde ver en vivo y datos del partido