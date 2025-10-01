Uno Entre Rios | Ovación | Argentina

Argentina se mide con Australia por la segunda fecha

Este miércoles Argentina buscará su segundo triunfo consecutivo para consolidarse como uno de los candidato. Arranca a las 20.

1 de octubre 2025 · 08:21hs
Argentina ganó en su primer partido.

Argentina ganó en su primer partido.

Argentina y Australia jugarán por la segunda jornada del Grupo D del Mundial Sub 20 de la FIFA, que se disputa en Chile. El equipo dirigido por Diego Placente jugará en el segundo turno de la jornada y, si Italia le gana a Cuba, podrá clasificar a octavos con un triunfo ante el combinado oceánico. El partido será en el Estadio Elías Figueroa Brander, de Valparaíso, el miércoles a las 20.

Argentina llega al duelo ante Australia con la confianza de haber logrado un gran triunfo por 3-1 ante Cuba, en la primera jornada del Grupo D de la Copa del Mundo, con un jugador menos desde los 10 minutos de la primera etapa por la expulsión de Santiago Fernández.

Argentina ganó en su debut.

Argentina le ganó a Cuba en su estreno en el Mundial Sub 20 de Chile

Dos goles de Alejo Sarco y uno de Ian Subiabre sellaron la victoria y dejaron al equipo de Diego Placente con la posibilidad de clasificar a octavos en la segunda fecha del grupo. Si Italia le gana a Cuba en el primer turno del miércoles, el seleccionado albiceleste pasará de fase con un triunfo ante su par oceánico.

Australia viene de caer 1-0 con Italia en la primera fecha, por lo que debe ganarle a Argentina si quiere soñar con la posibilidad de pasar de ronda.

El probable once inicial de Argentina vs. Australia, por el Mundial Sub 20

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Teo Rodríguez Pagano, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino o Ian Subiabre y Alejo Sarco.DT: Diego Placente.

La posible formación de Australia vs. Argentina, por el Mundial Sub 20

Steven Hall; Joshua Inserra, Sebastián Esposito, Panagiotis Kikianis, Fabia Vincenzo Talladira; Daniel Bennie, Rhys Marlon Youlley, Paul Okon, Alexander Badolato; Luka Jovanovic, Musa Touré. DT: Trevor Morgan.

Argentina vs. Australia, por el Mundial Sub 20: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 20.00
  • TV: Telefe, D Go
  • Estadio: Elías Figueroa Brander, Valparaíso
Argentina Australia Mundial Sub 20 Cuba Diego Placente
